Diretta Celtic Milan/ Streaming video tv: In Scozia per l’esordio in Europa League

Celtic Milan, giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri fanno il loro ritorno in una competizione continentale in uno stadio storico come Celtic Park: mancherà il pubblico ma l’atmosfera nei templi del calcio scozzese è sempre quella delle grandi occasioni. Il Milan si presenta all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro l’Inter: dal 2016 i rossoneri non battevano i rivali cittadini in campionato ed il successo ha permesso a Ibra e compagni addirittura di staccarsi in classifica, unica squadra capace di centrare quattro vittorie su quattro nelle prime partite di Serie A. Situazione speculare per gli scozzesi che sono reduci proprio da una sconfitta nel derby: i Rangers hanno espugnato Celtic Park sabato scorso grazie a una doppietta di Goldson e sono scappati in testa alla Scottish Premier League, 29 punti contro i 25 di un Celtic che pure era alla sua prima sconfitta stagionale: l’Europa dovrà servire ai Cattolici di Glasgow per riportare entusiasmo nell’ambiente.

DIRETTA CELTIC MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Celtic Milan sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport (per la precisione sul canale numero 201 del satellite, Sky Sport Uno), che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC MILAN

Le probabili formazioni di Celtic Milan, sfida che andrà in scena presso Celtic Park a Glasgow. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Neil Lennon con un 3-5-2 così disposto in campo: Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Celtic Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa scozzesi partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 4,60, mentre poi si scende già a quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 1,75 volte la posta in palio in caso di successo dei rossoneri per chi avrà puntato sul segno 2.



