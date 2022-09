DIRETTA CELTIC REAL MADRID/ Video streaming tv: match diretto da Sandro Scharer

DIRETTA CELTIC REAL MADRID: L’ARBITRO

Abbiamo già visto che Celtic Real Madrid verrà diretta da Sandro Scharer, che è un arbitro svizzero: questa sera quasi tutta la sua squadra sarà composta da connazionali. Gli assistenti sono Bekim Zogaj e Jonas Erni; nelle vesti di quarto uomo avremo Lukas Fahndrich mentre al Var ci sarà Fedayi San, coadiuvato dal polacco Tomasz Kwiatkowski che sarà all’Avar. Abbiamo visto Scharer dirigere Zalgiris Bodo/Glimt, terminata 1-1, nel terzo turno preliminare di Champions League: i norvegesi avevano passato il turno ma poi il loro sogno di arrivare ai gironi si è spento nei playoff.

Poi, due settimane più tardi, il direttore di gara svizzero è stato chiamato ad arbitrare Olympiacos Apollon Limassol, ritorno dei playoff di Europa League: i greci hanno festeggiato la qualificazione e l’ingresso nel sorteggio di Istanbul grazie a una vittoria ai calci di rigore. In queste due partite per Scharer ci sono state 11 ammonizioni e un’espulsione, con un calcio di rigore decretato; da ricordare poi che lo scorso 7 giugno il fischietto elvetico era stato impegnato in Italia Ungheria, partita che la nostra nazionale aveva vinto 2-1 nella Lega A di Nations League contro la squadra allenata da Marco Rossi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CELTIC REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Celtic Real Madrid sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

CELTIC REAL MADRID: SFIDA STORICA!

Celtic Real Madrid è una partita che, diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer, va in scena alle ore 21:00 di martedì 6 settembre: siamo al Celtic Park, nella prima giornata del gruppo F di Champions League 2022-2023. Inizia da una sfida storica la difesa del titolo da parte di Carlo Ancelotti: il Real Madrid riparte come campione in carica dovendo dimostrare di poter fare il bis (come già avvenuto, anche meglio, nell’era Zidane) e per ora le cose stanno andando bene, in campionato i blancos volano a punteggio pieno e sembrano aver acquisito ancora più consapevolezza nonostante gli addii illustri dell’epoca recente.

Il Celtic, che la Coppa dei Campioni l’ha vinta nel 1967, torna a disputare i gironi di Champions League e vuole chiaramente passarli: sarà difficile soprattutto per la presenza del Lipsia nel girone, ma intanto l’obiettivo di arrivare qui è stato centrato e molto dipenderà anche dal livello di competizione in Scozia,. Dove è appena arrivato un grande 4-0 nell’Old Firm contro i Rangers. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Celtic Real Madrid; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC REAL MADRID

Celtic Real Madrid viene affrontata da Ange Postecoglu con il 4-3-3: in porta c’è una vecchia conoscenza come Joe Hart, davanti a lui Carter-Vickers e Starfelt sono i centrali di una difesa completata da Juranovic a destra e Taylor sull’altro versante. In cabina di regia dovremmo trovare McGregor; le due mezzali O’Riley e Hatate rischiano sulla competizione di Turnbull che potrebbe tornare titolare per la Champions League, nel tridente invece il dubbio principale riguarda il ruolo di prima punta con Furuhashi insidiato da Giakoumakis, gli esterni invece dovrebbero essere ancora Abada e Jota, entrambi a segno in campionato contro i Rangers.

Il Real Madrid naturalmente si dispone con lo stesso modulo: i due centrali difensivi davanti a Courtois saranno Militao e Alaba, a sinistra quindi c’è Ferland Mendy con Carvajal schierato a sinistra. Con l’addio di Casemiro, a centrocampo il ruolo di frangiflutti dovrebbe essere di uno tra Camavinga e Tchouaméni: questo ovviamente dando per assodato che sia Modric che Kroos saranno titolari come interni. Nel tridente offensivo Benzema e Vinicius Junior non sono in discussione, ma tutto sommato nemmeno il cresciutissimo Federico Valverde che ha via via avanzato la sua posizione fino a diventare un laterale d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Celtic Real Madrid. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella ospite: la vittoria interna del Real Madrid, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,55 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 5,25 che è posto sul segno 1, identificativo del successo esterno del Celtic. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 4,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.











