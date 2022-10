Diretta Celtic Shakhtar/ Streaming video tv: speranze ucraine! (Champions League)

DIRETTA CELTIC SHAKHTAR: GLI UCRAINI CI CREDONO!

Celtic Shakhtar, che verrà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gözübüyük, si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre ed è valida per la quinta giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. Ci credono ancora gli ucraini, che sarebbero anche secondi in classifica se non avessero subito un beffardo pareggio dal Real Madrid all’ultimo secondo: in questo momento invece si trovano ad un punto dal Lipsia, ma ovviamente i tedeschi incrociano i blancos e dunque a 90 minuti dal termine del girone la situazione potrebbe essere ribaltata in favore di uno Shakhtar che davvero potrebbe prendersi gli ottavi.

Per il Celtic invece la questione è sostanzialmente chiusa: gli scozzesi dovrebbero vincere entrambe le partite rimaste e sperare in altri risultati, verosimilmente sarà anche difficile arrivare in Europa League perché questa porta sarebbe già chiusa in caso di sconfitta nel match di questa sera. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Celtic Shakhtar, per il momento possiamo prenderci le ore che ci separano dal calcio d’inizio per valutare insieme le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, valutando nel dettaglio le probabili formazioni della partita al Celtic Park.

DIRETTA CELTIC SHAKHTAR STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Celtic Shakhtar sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC SHAKHTAR

Reduce dalla vittoria al cardiopalma a Tynecastle, Ange Postecoglu punta sul 4-3-3 per la diretta Celtic Shakhtar: Joe Hart sarà il portiere, davanti a lui dovremmo vedere una difesa comandata da Carter-Vickers con Jenz altro centrale, poi sugli esterni Juranovic e Greg Taylor insidiano Ralston e Bernabéi che restano favoriti. In mezzo al campo la regia di O’Riley con due mezzali che possono essere Mooy e Hatate, ma qui occhio a Ideguchi e McCarthy; nel tridente offensivo Forrest e uno tra Abada e Haksabanovic accompagneranno la prima punta Giakoumakis.

Lo Shakhtar di Igor Jovicevic gioca con modulo speculare: Trubin il portiere, Kryvtsov e Matvienko (o Bondar) davanti a lui mentre Konoplya e Mykhaylichenko dovrebbero giocare come terzini. Capitan Stepanenko sarà come sempre il metronomo davanti alla difesa, ad accompagnarlo avremo Sudakov e Nazaryna (quest’ultimo insidiato da Kryskiv) con un tridente offensivo nel quale cerca spazio la prima punta Lassina Traoré, che dovrà però scalzare il bomber Sikan. Sugli esterni le scelte di Jovicevic dovrebbero premiare Zubkov e Mudryk, ma staremo a vedere.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Celtic Shakhtar, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.

