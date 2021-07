Diretta cerimonia apertura Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video tv: l’inaugurazione

DIRETTA CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2020: FINALMENTE

Alle ore 13:00 di venerdì 23 luglio, con orario di casa nostra, scatta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Tokyo 2020: finalmente, verrebbe il caso di dire, perché aspettiamo questo momento da un anno e possiamo ora viverlo tutti insieme da Tokyo. È stato chiaramente scelto un orario “europeo”, di modo che più o meno tutti potessero assistere a questo evento: in Giappone saranno le 22:00, dunque sarà già notte quando le varie nazioni che parteciperanno ai Giochi sfileranno nello stadio e attenderanno che venga accesso il braciere olimpico per dare il via alla competizione.

A dire il vero, come sappiamo, alcune gare sono già iniziate nei due giorni precedenti; tuttavia è evidente che il reale momento in cui le Olimpiadi 2020 iniziano è questo, e dunque c’è grande attesa perché ovviamente la cerimonia inaugurale è un momento magico, che idealmente unisce (o dovrebbe farlo) tutto il mondo lanciando due settimane di spettacolo. Vedremo allora quello che succederà nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020 a Tokyo, nel frattempo possiamo iniziare a dare qualche dato al riguardo.

CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2020: DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020 dovrebbe essere trasmessa anche dalla televisione di stato: i canali di riferimento sono Rai 2, Rai Sport e Rai Sport + e, all’interno delle 200 ore di diretta garantite, sarà l’emittente a decidere di volta in volta cosa mandare in onda. Non dovrebbe mancare la cerimonia inaugurale, mentre l’appuntamento fisso è quello con la diretta streaming video su Discovery + (incluso per gli abbonati Amazon Prime e Eurosport Player) così come su DAZN, sulla cui piattaforma sono visibili i canali di Eurosport.

CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Nella diretta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020 vedremo sfilare le nazioni che parteciperanno ai giochi di Tokyo: dalla Grecia al Giappone, chiaramente lasciato per ultimo e con Rui Hachimura a fare da portabandiera (insieme al lottatore Yui Susaki) saranno la bellezza di 206 rappresentative, tra cui anche il Team Olimpico dei Rifugiati. Possiamo già dire che l’Italia si presenterà come ventiduesima, dopo Israele e appena prima dell’Iraq; sappiamo già che saranno Jessica Rossi ed Elia Viviani i nostri portabandiera, ma ci sarà anche Paola Egonu in una veste speciale come racconteremo poi.

Il momento più emozionante sarà chiaramente quello dell’accensione del braciere olimpico: la torcia che servirà lo scopo ha viaggiato lungo il Giappone per mesi, come da tradizione, e tra i tedofori c’è stata anche la donna più anziana al mondo (questo almeno dice il Guinness dei Primati) con 118 anni. Purtroppo sappiamo che gli eventi delle Olimpiadi 2020 saranno a porte chiuse, le delegazioni sono ridotte all’osso e costrette a muoversi con mezzi speciali messi a disposizione, evitando metropolitana o autobus; anche così però le Olimpiadi 2020, e di conseguenza l’imminente cerimonia di apertura, saranno un grande spettacolo e noi chiaramente non vediamo l’ora di raccontare quello che succederà, attendendo soprattutto l’Italia.



