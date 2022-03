Diretta cerimonia apertura Paralimpiadi Pechino 2022/ Streaming video Rai, 4 marzo

DIRETTA CERIMONIA APERTURA PARALIMPIADI PECHINO 2022: È L’EDIZIONE NUMERO 13

Oggi è il giorno della diretta della cerimonia d’apertura Paralimpiadi Pechino 2022, che dallo Stadio Nazionale della capitale cinese attirerà l’attenzione del mondo sul massimo evento dello sport paralimpico, che si riunisce per dare vita ai propri Giochi invernali. L’appuntamento sarà alle ore 13.00 italiane di oggi, venerdì 4 marzo 2022, quando in Cina saranno già le 20.00, dal momento che oggi e nei prossimi giorni dovremo sempre tenere conto di queste sette ore di fuso orario che già avevano caratterizzato le Olimpiadi.

Si tratta dell’edizione numero 13 delle Paralimpiadi Invernali, nate nel 1976 per seguire l’esempio dei Giochi paralimpici estivi nati nel 1960, naturalmente con l’obiettivo di dare l’occasione anche agli atleti con disabilità di competere al massimo livello mondiale negli sport invernali: dal 1992 le Paralimpiadi invernali sono ospitate dalla stessa sede delle Olimpiadi, dunque questa sarà la nona edizione da quando è entrato in vigore lo schema che ormai ci è ben noto. Da domani si entrerà nel vivo delle gare e delle competizioni sportive per le medaglie, oggi in diretta da Pechino è il giorno invece delle emozioni della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, un evento sempre emozionante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA APERTURA DELLE PARALIMPIADI PECHINO 2022

La diretta tv della cerimonia d’apertura Paralimpiadi Pechino 2022 sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Due e di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite Rai Play in modo gratuito ed accessibile a tutti. La Rai infatti proporrà per queste Paralimpiadi una ampia programmazione in diretta fra Rai Due e Rai Sport + HD e la copertura sarà un impegno notevole per un messaggio di sport e inclusione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA CERIMONIA APERTURA PARALIMPIADI PECHINO 2022: IL PORTABANDIERA ITALIANO

Il portabandiera dell’Italia che ammireremo sventolare il nostro Tricolore nella diretta della cerimonia d’apertura Paralimpiadi Pechino 2022 sarà lo sciatore Giacomo Bertagnolli, una scelta sacrosanta perché il trentino classe 1999 è sicuramente il nostro migliore rappresentante negli sport paralimpici invernali negli ultimi anni. Si può ricordare che Giacomo Bertagnolli fu fantastico a Pyeongchang 2018, quando vinse due medaglie d’oro nello slalom e nel gigante più l’argento in super-G e il bronzo in discesa, naturalmente sempre nella sua categoria degli ipovedenti e con Fabrizio Casal come guida.

Adesso il ruolo di guida è affidato ad Andrea Ravelli, ma le soddisfazioni per Giacomo Bertagnolli continuano ad essere copiose, se si pensa ad esempio al suo bottino di sei ori, quattro argenti e un bronzo ai Mondiali paralimpici di sci alpino, tra cui un oro in gigante e due argenti in slalom e nel parallelo nell’ultima edizione della rassegna iridata, ospitata a Lillehammer. Di sicuro nei prossimi giorni faremo il tifo per Giacomo Bertagnolli e per la sua guida Andrea Ravelli sulle piste di sci a Yanqing, intanto sarà il nostro simbolo nella cerimonia d’apertura Paralimpiadi Pechino 2022.

