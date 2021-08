Diretta cerimonia apertura Paralimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video Rai inaugurazione

DIRETTA CERIMONIA APERTURA PARALIMPIADI TOKYO 2020

Oggi è il giorno della diretta della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Tokyo 2020, che dallo stadio Olimpico della capitale nipponica attirerà l’attenzione del mondo sul massimo evento dello sport paralimpico, come sempre un messaggio di sport e anche di civiltà. L’appuntamento sarà alle ore 13.00 italiane di oggi, martedì 24 agosto 2021, quando in Giappone saranno già le 20.00, dal momento che oggi e nei prossimi giorni dovremo sempre tenere conto di queste sette ore di fuso orario che già avevano caratterizzato le Olimpiadi. Si tratta dell’edizione numero 16 delle Paralimpiadi, nate nel 1960 per dare l’occasione anche agli atleti con disabilità di competere al massimo livello mondiale negli sport: è sicuramente un orgoglio ricordare che quella prima edizione delle Paralimpiadi si tenne a Roma, anche se solo dal 1988 in poi è entrata definitivamente in vigore la prassi che chi organizza le Olimpiadi faccia lo stesso anche con le Paralimpiadi. Da domani si entrerà nel vivo delle gare e delle competizioni sportive per le medaglie, oggi in diretta da Tokyo è il giorno invece delle emozioni della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, un evento sempre emozionante.

Paralimpiadi Tokyo 2020/ Calendario, come vedere le gare in tv e streaming

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA APERTURA DELLE PARALIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Tokyo 2020 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due e di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite Rai Play in modo gratuito ed accessibile a tutti. La Rai infatti proporrà per queste Paralimpiadi una ampia programmazione in diretta fra Rai Due e Rai Sport + HD e la copertura sarà un impegno notevole per un messaggio di sport e inclusione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

Donato Telesca/ Paralimpiadi 2020, il pesista al debutto: "Voglio la medaglia"

CERIMONIA APERTURA PARALIMPIADI TOKYO 2020: I PORTABANDIERA ITALIANI

I portabandiera dell’Italia che ammireremo sventolare il nostro Tricolore nella diretta della cerimonia d’apertura Paralimpiadi Tokyo 2020 saranno due volti notissimi dello sport paralimpico italiano, cioè Bebe Vio e Federico Morlacchi, seguendo il modello uomo-donna insieme adottato anche dal Coni nella scelta di Jessica Rossi ed Elia Viviani come portabandiera nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Tokyo 2020, appena un mese fa. Sicuramente Bebe Vio, veneta classe 1997, è un personaggio che ha saputo andare ben oltre quelli che in genere erano gli “steccati” dello sport paralimpico, con una forza che può essere paragonata solo a quella di Alex Zanardi, il quale però naturalmente era una celebrità già prima dell’incidente del 2001: per Bebe Vio a Rio 2016 ci furono l’oro individuale e il bronzo a squadre nel fioretto femminile, mentre Federico Morlacchi vanta un oro, tre argenti e altrettanti bronzi nel nuoto tra le Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, grazie alla completezza che permette a Morlacchi, lombardo classe 1993, di spaziare dalla farfalla allo stile libero, dai misti alla rana. Entrambi onoreranno l’Italia in pedana e in vasca nei prossimi giorni, intanto saranno i nostri simboli nella cerimonia d’apertura Paralimpiadi Tokyo 2020.

LEGGI ANCHE:

Zakia Khodadadi/ Prima donna afghana alle Paralimpiadi bloccata a Kabul: l'appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA