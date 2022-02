Diretta cerimonia chiusura Olimpiadi Pechino 2022/ Streaming video Rai: sipario

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PECHINO 2022: GRANDI EMOZIONI

Cala il sipario con la diretta della cerimonia di chiusura sulle Olimpiadi Pechino 2022, che è in programma alle ore 13.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio 2022. Sono passati sedici giorni dalla cerimonia di apertura, giorni ricchi naturalmente di grandi emozioni e risultati da ricordare, di gioie e delusioni, di storie a sorpresa come il doppio misto del curling o di campioni già affermati come Arianna Fontana o Sofia Goggia, per l’Italia ricchi di medaglie perché per numero di podi ai Giochi Invernali la spedizione azzurra di quest’anno è seconda solamente a quella leggendaria di Lillehammer 1994.

La cerimonia di chiusura di solito non ha il fascino planetario di quella d’apertura, magari c’è anche un po’ di malinconia per il fuoco olimpico che si spegne dopo questi 16 giorni aperti dagli ultimi tedofori Dinigeer Yilamujiang e Zhao Jiawen. Questo è il momento dei bilanci, magari della commozione e certamente anche dell’arrivederci alla prossima edizione delle Olimpiadi invernali, che per noi sarà davvero speciale. L’appuntamento infatti sarà fissato a Milano Cortina 2026 e per questo motivo l’Italia sarà protagonista oggi nella diretta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI PECHINO 2022

La diretta tv della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022 sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Due, che chiude con questo evento sempre atteso il suo ruolo di “rete olimpica”. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) mentre in diretta streaming video i riferimenti sono naturalmente Rai Play e Discovery+. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PECHINO 2022: IL PASSAGGIO DI CONSEGNE A MILANO CORTINA 2026

Nella diretta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022 ci saranno alcune caratteristiche che da sempre sono costanti della cerimonia al termine dei Giochi, come ad esempio il fatto che unisca elementi culturali sia del Paese organizzatore (la Cina) sia di chi organizzerà la prossima edizione, dunque l’Italia, con un segmento curato dal direttore creativo Marco Balich. Molto particolare sarà anche il passaggio della bandiera olimpica tra le città organizzatrici, perché nel 2026 per la prima volta formalmente ci saranno due località co-organizzatrici, dunque i sindaci Giuseppe Sala di Milano e Giampiero Ghedina di Cortina d’Ampezzo riceveranno dal sindaco di Pechino Chen Jining la bandiera a cinque cerchi.

Nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022 avremo dunque l’occasione di vedere anche il Tricolore issato e sentiremo le note dell’inno di Mameli. Sarà un’emozione speciale per tutti gli Azzurri che potranno partecipare alla sfilata degli atleti, più allegra e informale rispetto a quella d’apertura, nella quale per l’Italia la portabandiera sarà Francesca Lollobrigida, che nel pattinaggio di velocità ha conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo. Lo spegnimento della fiamma olimpico è sempre un momento forte, simboleggia la chiusura delle Olimpiadi Pechino 2022, come dirà il presidente del CIO Thomas Bach, al quale tocca decretare la fine dei Giochi.

