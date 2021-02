Diretta cerimonia d’apertura Mondiali sci Cortina 2021/ Streaming video tv Rai

La diretta della cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci Cortina 2021 segnerà alle ore 18.00 di oggi, domenica 7 febbraio 2021, il via ufficiale alla grande rassegna iridata che sarà ospitata fino a domenica 21 febbraio da Cortina d’Ampezzo, anche se certamente l’attesa degli appassionati è già proiettata su quanto succederà da domani, quando sulle piste della ‘Regina delle Dolomiti’ sarà assegnato il primo titolo mondiale nella combinata femminile. Oggi sarà un’occasione invece più di spettacolo, con una sorta di Carnevale di Venezia “in trasferta” per dare fascino ulteriore al primo atto dei Mondiali di Cortina. La cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci, per volontà di Fondazione Cortina 2021, è stata affidata a una speciale edizione del Carnevale di Venezia – che purtroppo quest’anno in Laguna non avrà luogo a causa del Covid – interpretata dal genio creativo di Antonia Sautter, la celebre stilista ideatrice dell’evento internazionale “Il Ballo del Doge”. Protagonista della cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci Cortina 2021 sarà l’immancabile parata del Carnevale di Venezia, che prenderà vita a suon di sontuosi abiti storici e allegorici realizzati artigianalmente nell’atelier di piazza San Marco.

DIRETTA CERIMONIA D’APERTURA MONDIALI SCI CORTINA 2021: COME SEGUIRE L’EVENTO

Già da oggi dunque la rassegna iridata sarà protagonista in diretta tv con la cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci Cortina 2021 che sarà trasmessa alle ore 18.00 in chiaro per tutti su Rai Due con la telecronaca di Sabrina Gandolfi e il commento del grande ex sciatore della Valanga azzurra Paolo De Chiesa. Di conseguenza, l’evento sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA CERIMONIA D’APERTURA MONDIALI SCI CORTINA 2021: DA DOMANI LE GARE

Questa edizione speciale del Carnevale di Venezia come cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci Cortina 2021 unirà due eccellenze del Veneto, due località che tutto il mondo ci ammira, dal mare di Venezia alle Dolomiti che circondano Cortina d’Ampezzo. Da domani poi si farà sul serio, in questi Mondiali confermati anche se a porte chiuse causa Covid, perché come abbiamo già accennato il primo titolo sarà in palio già domani con la combinata femminile. Martedì 9 sarà una giornata molto intensa perché sono in programma entrambi i super-G femminile e maschile, mentre mercoledì 10 sarà la volta della combinata maschile. Dopo un paio di giorni dedicati alle prove delle discese, ecco nel prossimo weekend le due gare più affascinanti, la discesa libera femminile sabato 13 e la stessa gara al maschile domenica 14. Martedì 16 saranno in palio ben due titoli grazie ai paralleli maschile e femminile, seguiti mercoledì 17 dal team event, unica gara a squadre dei Mondiali di sci Cortina 2021, che poi viaggeranno spediti verso il gran finale. Giovedì 18 febbraio sarà infatti il giorno del gigante femminile, seguito venerdì 19 dal gigante maschile ed infine ecco i due slalom, sabato 20 per le donne e domenica 21 con gli uomini che chiuderanno questi Mondiali.



