DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA MONDIALE PER CLUB 2025: LO SHOW INAUGURALE

La partita inaugurale non sarà esattamente il meglio che il calcio possa offrire, con tutto il rispetto per Inter Miami e Al Ahly nonostante la presenza di Leo Messi, allora ecco che il grande spettacolo della diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025 potrebbe essere il principale motivo per fare tardi questa notte.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche streaming video GP Canada 2025: pole position per Russell! (sabato 14 giugno)

L’appuntamento infatti sarà fissato alle ore 1.15 italiane di questa notte, domenica 15 giugno 2025, presso l’Hard Rock Stadium di Miami, dove 45 minuti più tardi ci sarà anche la partita destinata comunque a passare alla storia, dal momento che sarà la prima del Mondiale per Club 2025, la mega rassegna iridata con ben 32 squadre di club a caccia del titolo di campioni del Mondo, Inter e Juventus comprese.

DIRETTA/ Francia Georgia U21 (risultato finale 3-2): segna Barry nel recupero! (oggi 14 giugno 2025)

La diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025 avrà anche un titolo, dal momento che l’evento si chiamerà “A New Era Begins”, cioè “inizia una nuova epoca” tradotto in italiano: curata dal Balich Wonder Studio, la produzione musicale sarà affidata a Emilio Estefan Jr. Lo spettacolo si pone come obiettivo quello di illustrare il profondo legame fra musica, cultura e passione calcistica, anche se forse gli Stati Uniti non sono il luogo ideale in tal senso.

Tra i momenti più significativi ci sarà anche la sfilata di 32 giovani calciatori, ognuno dei quali indosserà la maglia di una delle squadre partecipanti, che si disporranno in campo formando la parola FIFA, ma probabilmente saranno i nomi di alcune star celebri pure da questa parte dell’oceano ad attirare per noi l’attenzione sulla diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025, con anche un bel tocco italiano…

Risultati Europei Under 21 2025, classifiche/ Vincono gli Azzurrini! Diretta gol live score (oggi 14 giugno)

COME SEGUIRE LA DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA MONDIALE PER CLUB 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025 in tv sarà su Italia 1, per precedere la partita trasmessa sulla stessa emittente. Inoltre, l’intero torneo iridato, compreso lo spettacolo inaugurale, sarà in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn.

DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA MONDIALE PER CLUB 2025: IL NUOVO INNO FIFA CON LAURA PAUSINI

Parliamo allora adesso delle star che animeranno la diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025. Il primo nome da fare è quello di Robbie Williams, che è stato scelto dal presidente Gianni Infantino come Ambasciatore Musicale della Fifa proprio in vista di questo Mondiale per Club 2025. Williams, insieme ai suoi collaboratori, ha scritto quello che sarà l’inno ufficiale della Fifa: la canzone si intitola Desire (Desiderio) e sarà cantata per la prima volta proprio stanotte a Miami nel corso della cerimonia, nella quale sarà mostrato sui maxischermo anche il video.

Ci abitueremo ad ascoltarla, perché sarà suonata prima di ogni partita, diventando l’inno per gli eventi Fifa come usa già ad esempio in Champions League ma anche in Serie A con i rispettivi motivi musicali. Inoltre Robbie Williams ha invitato a cantare questa canzone Laura Pausini e allora ecco svelato il tocco italiano nella diretta cerimonia di apertura Mondiale per Club 2025. L’Inter debutterà nella notte fra martedì e mercoledì e la Juventus 24 ore più tardi, ma già stanotte a Miami avremo un po’ d’azzurro…