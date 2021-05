DIRETTA/ Cesena Arezzo video streaming tv: sono 8 i precedenti al Manuzzi

DIRETTA CESENA AREZZO: I TESTA A TESTA

La diretta di Cesena Arezzo si è giocata al Dino Manuzzi per 8 volte. Il bilancio è in favore dei romagnoli che hanno vinto 4 volte, contro i 2 successi degli aretini e 2 pareggi. L’ultimo successo del cavalluccio marino ci porta indietro all’agosto del 2016 quando le due squadre si affrontarono per i sessantaquattresimi di Coppa Italia. Il match terminò 2-0 con grande equilibrio per un’ora. I bianconeri si scatenarono poi con i gol di Schiavone e Ciano. L’ultimo successo dell’Arezzo fuori casa contro i bianconeri invece ci riporta all’aprile del 2005, un match terminato col risultato finale di 0-1. All’andata invece a campi invertiti gli ospiti si imposero 0-2 con i gol di Favale e Bortolussi.

DIRETTA CESENA AREZZO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Arezzo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

CESENA AREZZO: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Cesena Arezzo, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Toscani senza scelta, costretti solo a vincere per sperare nella salvezza da conquistare attraverso i play out. Questo perché l’Arezzo non dovrà occuparsi solo di tenere dietro il Ravenna, che vincendo col Carpi sorpasserebbe gli aretini in caso di sconfitta in Romagna.

Infatti anche se il Ravenna non dovesse vincere, con un ko l’Arezzo rischierebbe di scivolare a -9 da Legnago o Imolese, andando oltre il distacco massimo per disputare i play out. Servirà dunque fare bottino pieno contro un Cesena che mira però a conservare il settimo posto, per partire meglio nella griglia di partenza dei play off. I bianconeri non sono in un momento brillante ma proveranno a cambiare marcia anche per migliorare la forma e provare a presentarsi agli spareggi promozione nella miglior condizione possibile.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA AREZZO

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Arezzo presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi; Longo, Gonnelli, Ricci, Favale; Capellini, Di Gennaro, Collocolo; Russini, Caturano, Bortolussi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Stellone con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Sala; Maggioni, Cherubin, Sbraga, Pinna; Altobelli, Arini, Benucci; Cutolo, Carletti, Di Grazia.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Cesena Arezzo dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.75, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 2.35 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.20.

