DIRETTA/ Cesena Arezzo (risultato 1-0) streaming video: autogol Chiosa (Serie C, 13 febbraio 2024)

DIRETTA CESENA AREZZO (RISULTATO 1-0): BIANCONERI AVANTI

Comincia la diretta Cesena Arezzo, risultato di 1-0 dopo venticinque minuti. La primissima parte di gara non ha visto grandi occasioni da gol, una gara tranquilla senza particolari giocate. Al ventesimo però il risultato si sblocca, anche con un po’ di fortuna per il Cesena.

Video/ Rimini Cesena (0-2) gol e highlights: in rete Adamo e Shpendi! (Serie C, 9 febbraio 2024)

Infatti l’Arezzo si trova sotto per un autorete di Chiosa. L’ex difensore del Torino ha inavvertitamente deviato in porta un cross dalla destra di Berti. Avanti quindi la squadra bianconera che ora dovrà gestire o consolidare questo risultato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CESENA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a raccontare i precedenti della diretta di Cesena Arezzo, con cui la capolista può ancor più fare il vuoto nel girone B di Serie C. Tra il 2004 e lo scorso ottobre abbiamo 10 precedenti con un solo pareggio: il segno X non si verifica da nove partite, di queste sei sono state vinte dal Cesena con tre affermazioni dell’Arezzo, ma i romagnoli sono in serie positiva da quattro gare e non perdono contro gli amaranto dal maggio 2007, ultima volta in cui le due squadre si sono incrociate in Serie B (alla fine l’Arezzo era retrocesso nella stagione in cui era passato da Maurizio Sarri ad Antonio Conte). Il Cesena ha vinto l’ultima al Manuzzi nel maggio 2021, ovviamente in Serie C, con i gol di Lorenzo Sorrentino, Mattia Bortolussi su rigore e Davide Petermann; all’Arezzo non era bastata la rete di Alessandro Piu, arrivata al 90’ minuto. Per quanto riguarda i successi toscani, nel lasso di tempo che abbiamo indicato in precedenza c’è una sola volta in cui i tre punti sono arrivati al Dino Manuzzi: sono passati 19 anni perché era l’aprile 2005, in questo caso era il campionato di Serie B e il successo dell’Arezzo di Marco Tardelli era stato timbrato da Luca Vigna, in gol dopo 10 minuti nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Rimini Cesena (risultato finale 0-2): traversa di Donnarumma! (Serie C 9 febbraio 2024)

DIRETTA CESENA AREZZO: CAPOLISTA IMPRENDIBILE!

Cesena Arezzo sarà in diretta dallo stadio Dino Manuzzi, alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio: la partita si gioca per la 26^ giornata nel girone B di Serie C 2023-2024. Il Cesena ormai è in fuga: grazie alla vittoria di Rimini ha guadagnato altri tre punti sulla Torres, entrata in crisi, e adesso ne ha ben 12 di vantaggio. Per la promozione diretta sembra solo questione di tempo, il passo è straordinario e ormai è stata acquisita grande fiducia nei propri mezzi, e il margine sta diventando parecchio ampio.

L’Arezzo però sta provando a blindare la sua qualificazione ai playoff: ha pareggiato a Pontedera sul campo di un’ottima squadra e occupa la nona posizione in classifica, e sembra in un buon periodo dopo aver affrontato qualche difficoltà. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Cesena Arezzo, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita del Manuzzi.

DIRETTA/ Pontedera Arezzo (risultato finale 1-1): Ianesi salva il derby! (9 febbraio 2024)

CESENA AREZZO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Arezzo sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che coprono la programmazione del campionato di Serie C. Di conseguenza tutti gli abbonati potranno avere accesso a questo match selezionando il canale di riferimento – potrebbe essere necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio – ricordando ovviamente che sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, e che le gare di Serie C saranno fornite anche sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA AREZZO

In Cesena Arezzo Mimmo Toscano conferma il modulo 3-4-1-2 ma potrebbe fare un po’ di turnover: magari davanti dove Kargbo e Ogunseye si candidano per le due maglie, anche sulla trequarti con Chiarello che potrebbe essere titolare. A centrocampo il duo Francesconi-Hraiech viene insidiato da De Rose, in difesa invece Toscano potrebbe confermare la linea a protezione di Siano e dunque con Pieraccini, Piacentini e Prestia a presidiare il reparto arretrato.

Anche Paolo Indiani potrebbe cambiare qualcosa: magari non in difesa dove Polvani e Masetti si piazzano a protezione di Trombini, mentre Donati e Montini agiscono come terzini. In mezzo invece abbiamo Foglia e Shaka Mawuli che sono favoriti, ma con la concorrenza di Castiglia che è comunque importante; sulla trequarti Gaddini e Guccione possono essere due idee per le corsie laterali prendendo il posto di Settembrini e Pattarello, Catanese il giocatore che agisce in posizione centrale, alle spalle di Ekuban che oggi potrebbe essere titolare in luogo di Gucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA