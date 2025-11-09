Diretta Cesena Avellino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Manuzzi per la dodicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CESENA AVELLINO, GLI OSPITI PUNTANO IN ALTO

La diretta Cesena Avellino avrà inizio dalle ore 15:00 di domenica 9 novembre 2025. Presso lo Stadio Dino Manuzzi i romagnoli cercheranno di ripartire immediatamente e di rimanere incollati alla capolista della Serie B dopo la sconfitta di misura per 1 a 0 arrivata un po’ a sorpresa allo Stadio San Nicola contro il Bari nel turno precedente.

Diretta/ Juventus U23 Forlì (risultato 1-0) video streaming tv: Pedro Felipe! (oggi 9 novembre 2025)

I bianconeri, che non hanno saputo rimontare il gol segnato nell’ultima parte dell’incontro da Gytkjaer, sono in quarta posizione con i loro venti punti e non solo si sono fatti staccare in classifica dal Monza ma sono pure stati superati dal Frosinone. Fra poco in campo conoscendo il punteggio dei Ciociari, impegnati ieri con il Modena primo in graduatoria, il Cesena comincerà la gara con parecchia pressione addosso.

Diretta Bologna Napoli/ Streaming video tv: tra Europa e scudetto! (Serie A, oggi 9 novembre 2025)

Al settimo posto, a quota sedici come il Venezia, possiamo invece trovare gli ospiti di questa dodicesima giornata valida per la stagione 2025/2026 del campionato cadetto, ovvero l’Avellino. Tornati a muoversi dopo un paio di sconfitte grazie al pareggio col Pescara, gli Irpini sono reduci da un bel successo casalingo.

I biancoverdi lo scorso weekend hanno infatti battuto la Reggiana per 4 a 3 in rimonta grazie ai gol di Simic, che si è fatto perdonare l’autorete siglata in avvio, e di Palumbo. In questo modo i campani hanno pure sorpassato gli emiliani, lasciandoli a quota quindici, e sperano di fare lo stesso contro un altro club della stessa regione.

DIRETTA/ Atalanta Sassuolo (risultato 0-3) video streaming tv: Berardi show! (9 novembre 2025)

DIRETTA CESENA AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su DAZN che si potrà seguire la diretta Cesena Avellino senza andare allo stadio di persona. Sempre in streaming sarà possibile vedere la partita pure per chi fosse iscritto a LaB Channel, disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime Video.

DIRETTA CESENA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Avellino: i padroni di casa di mister Mignani partiranno usando il modulo 3-5-2 con Klinsmann, Ciofi, Mangraviti, Zaro, Ciervo, Berti, Francesconi, Castagnetti, Frabotta, Shpendi e Blesa. Sarà invece un 4-3-1-2 il tipo di schieramento adottato in avvio di partita dagli ospiti con Daffara, Missori, Enrici, Simic, Milani, Palumbo, Besaggio, Palmiero, Insigne, Crespi e Biasci.

DIRETTA CESENA AVELLINO, LE QUOTE

Nella diretta Cesena Avellino sembra esserci una squadra favorita per la vittoria almeno secondo le quote fornite ad esempio da Sisal. L’esito finale di questo incontro dovrebbe appunto essere appannaggio dei bianconeri, dati vincenti a 1.85, mentre il successo degli ospiti è un’opzione più complicata perchè si concretizzi davvero a giudicare dal segno 2 posto a 4.25. Il pareggio è alla vigilia il secondo punteggio più probabile con l’x pagato a 3.25.