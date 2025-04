DIRETTA CESENA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Cesena Bologna Primavera sta per cominciare e torna a riproporci un derby dell’Emilia Romagna che in questo caso sarà la quarta sfida nelle ultime due stagioni, mentre per trovare altri precedenti dobbiamo tornare fino al 2016. Abbiamo due vittorie del Bologna che erano maturate nel 2022-2023, mentre a settembre è stato il Cesena a imporsi in trasferta; da ricordare il roboante 5-2 felsineo nel maggio di due anni fa, Antonio Raimondo segnò una doppietta e gli altri gol portarono la firma di Tommaso Corazza, Kacper Urbanski poi arrivato in prima squadra (e oggi al Monza) e Botond Bartha.

DIRETTA/ Torino Cesena Primavera (risultato finale 3-1): i granata calano il tris! (13 aprile 2025)

Per trovare invece l’ultima vittoria casalinga del Cesena bisogna arrivare al febbraio 2016, quando il campionato Primavera era ancora diviso in raggruppamenti: eravamo infatti nel girone B e i romagnoli si erano imposti grazie a Nicola Dalmonte, Youssef Maleh e Franklyn Akammadu su calcio di rigore, nel finale Gianmarco Fabbri aveva infilato la sua porta (difesa da Riccardo Carroli) ma al Bologna non era bastato per evitare una sconfitta già segnata. Oggi la classifica ci dice che i romagnoli sono messi decisamente meglio e dunque potrebbero bissare la vittoria dell’andata, questo come sempre ce lo dirà il campo e a tale proposito mettiamoci comodi perché è giunto il momento di vivere insieme la diretta Cesena Bologna Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Atalanta Bologna (risultato finale 2-0): la Dea torna terza! (13 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Bologna Primavera, potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming sarà invece sull’app o sito di Sportitalia.

SI SALVI CHI PUÒ

Sfida salvezza importantissima se si guarda la classifica. La diretta Cesena Bologna Primavera si disputerà venerdì 18 aprile 2025 alle ore 18:00 e vedrà le due squadre impegnate nella lotta per non retrocede in serie cadetta. Il Cesena è molto vicina alla salvezza, ma serve ancora la matematica certezza. Nell’ultima giornata c’è stato un passo falso contro il Torino che ha interrotto la striscia di sei risultati utili consecutivi ovvero i pareggi con Sampdoria e Fiorentina più le vittorie contro Empoli, Udinese, Monza e Milan.

DIRETTA/ Bologna Lecce Primavera (risultato finale 1-1): la pareggia Winkelmann! (12 aprile 2025)

Il Bologna è 17esimo con un ritardo di 5 punti dalla Cremonese virtualmente salva. Ultimamente però i felsinei sono riusciti a rialzare la china, mettendosi alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Roma facendo quattro punti tra Udinese e Lecce.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA BOLOGNA PRIMAVERA

Il Cesena Primavera giocherà con il modulo 4-4-2 con Fontana in porta, difeso dal quartetto Abbondanza, Valentini, Pitti e Domeniconi. A centrocampo spazio per Arpino, Campedelli, Castori e Zamagni mentre davanti Perini-Coveri.

Il Bologna replica con l’assetto tattico 4-3-3 con Pessina, protetto da Puukko, Ivanisevic, Tomasevic e Papazov. Nella zona nevralgica del campo ecco Jaku, Nordvall e Menegazzo. In attacco Byar, Castaldo e Ravaglioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA BOLOGNA PRIMAVERA

La squadra favorita per la vittoria è il Cesena a 2.10 contro il 2 fisso del Bologna a 2.80 e il pareggio a 3.80. Gol e No Gol rispettivamente a 1.45 e 2.40.