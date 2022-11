Diretta Cesena Cagliari Primavera/ Streaming video tv: favoriti i sardi

DIRETTA CESENA CAGLIARI PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Cesena Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Valerio Pezzopane della sezione Aia de L’Aquila, si giocherà alle ore 11.00 di stamattina, domenica 13 novembre 2022, nel contesto della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, che poi si fermerà fino a gennaio come la “sorella maggiore” Serie A. Uno sguardo alla classifica verso la diretta di Cesena Cagliari Primavera, per introdurre la partita, ci dice che gli ospiti sardi dovrebbero essere favoriti, avendo 16 punti a fronte degli appena 4 dei padroni di casa romagnoli, che sono tristemente il fanalino di coda del campionato.

Anche la scorsa giornata ha confermato le differenti situazioni che stanno vivendo le due formazioni: il Cesena ha perso per 3-1 sul campo della Fiorentina, mentre il Cagliari ha espugnato per 1-2 il campo dell’Udinese, che condivide proprio con i romagnoli l’ultimo posto. Il calendario sembra dunque favorire i sardi in questa fase, ma tutto andrà secondo i pronostici oggi? Ce lo dirà naturalmente il campo, al termine della diretta di Cesena Cagliari Primavera…

CESENA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Cagliari Primavera non sarà garantita da Sportitalia, che però offrirà una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Cesena Cagliari Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per la diretta di Cesena Cagliari Primavera. L’allenatore Giovanni Ceccarelli potrebbe schierare il suo Cesena con il modulo 4-3-3 con Galassi in porta; i quattro difensori davanti a lui potrebbero essere Pieraccini, capitan Ferretti, Elefante e David; a centrocampo invece ipotizziamo Suliani, Barducci e Carlini, così come collochiamo Bernardi e Liburdi ai fianchi del centravanti Gessaroli nel tridente d’attacco del Cesena Primavera.

Gli ospiti rossoblù devono fare a meno di Palomba per squalifica, mister Michele Filippi potrebbe schierare il suo Cagliari con un modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: Lolic in porta; davanti a lui i quattro difensori Zallu, Pintus, Vitale e Sulis; a centrocampo il terzetto formato da Cavuoti, Carboni e Kourfalidis; infine il tridente d’attacco con le due ali Masala e Pulina ai fianchi del centravanti Vinciguerra.











