Presentazione della diretta Cesena Cagliari, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA CESENA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

I precedenti della diretta Cesena Cagliari Primavera ci parlano di una storia formata da otto capitoli dal 2014 in poi, con i rossoblù sardi in leggero vantaggio grazie a tre vittorie e altrettanti pareggi a fronte di due successi per i giovani romagnoli. Il Cesena aveva vinto entrambe le partite del campionato 2015-2016, l’anno prima c’erano stati due pareggi ed invece nelle quattro sfide più recenti il Cagliari ha vinto per ben tre volte, volgendo a proprio vantaggio il bilancio storico della partita che avrà inizio fra pochi minuti in Romagna.

L’anno scorso in casa del Cesena ci fu un pareggio per 1-1 sabato 5 ottobre 2024, poi il Cagliari si prese la vittoria per 1-0 nel ritorno casalingo di domenica 9 febbraio 2025. Il trend recente è quindi favorevole agli ospiti sardi, ma naturalmente staremo a vedere se i padroni di casa sfrutteranno il fattore campo per tornare a sorridere al termine della diretta Cesena Cagliari Primavera, parola ai protagonisti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Cesena Cagliari Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Cesena Cagliari del Campionato Primavera sarà trasmessa in chiaro alle 13.00 per tutti gli appassionati e i tifosi al canale numero 60 del digitale terrestre, il canale dove va in onda Sportitalia, l’emittente televisiva infatti offre gratuitamente le partite della competizione e anche tramite lo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

Cesena Cagliari Primavera, bianconeri cercano di tornare sul podio

Una delle partite in programma per la decima giornata del Campionato Primavera è la diretta Cesena Cagliari che vedrà sfidarsi due squadre che lo scorso anno hanno disputato un’ottima stagione ma che in questa stanno vivendo due campionati differenti, i bianconeri infatti stanno mantenendo un alto livello di prestazioni e di risultati e sono stati per lungo tempo vicini ai primi due posti validi per l’accesso diretto alle final four, ora dopo la sconfitta 7-2 in casa del Milan hanno perso posizioni scendendo al quinto posto con diciassette punti.

Per i rossoblù invece la stagione continua ad essere piena di difficoltà e lontana da quella dello scorso anno dove sono riusciti a strappare un trofeo al Milan, la posizione in classifica è la diciottesima e i punti sono 7 grazie alla vittoria 2-1 contro il Verona, rimangono però in zona retrocessione, più precisamente nella zona playout a cui dovrebbero partecipare contro il Lecce.

Cesena Cagliari Primavera, probabili formazioni

Per la diretta Cesena Cagliari del Campionato Primavera i due tecnici avranno un approccio differente visto che Nicola Campedelli cercherà di trovare delle soluzioni dopo la pesante sconfitta e per questo cambierà alcuni interpreti nel suo 4-3-1-2, tra i pali ci sarà Gianfanti, Abbondanza e Biguzzi saranno i terzini con Kebbeh e Ribello a completare il reparto, Carbone, Wade e Domeniconi in mezzo al campo, Tosku trequartista alle spalle di Galvagno e Rossetti coppia d’attacco. Francesco Pisano invece confermerà il 3-5-2 con gli undici che hanno vinto l’ultima sfida con Kehayov in porta, Marini, Franke e Cogoni in difesa, Tronci, Pibiri, Sulev, Malfitano e Grandu a centrocampo e Hamdaoua e Cardu in attacco.

Cesena Cagliari Primavera, pronostico finale

Nonostante l’ultimo risultato ottenuto dalle due squadre per la diretta Cesena Cagliari del Campionato Primavera parte come favorita la squadra bianconera che può vantare uno stato di forma complessivamente migliore e su una posizione più alta in classifica, sintomo di come la squadra sia stata migliore fino ad oggi. I rossoblù sicuramente avranno ritrovato parte del morale e della voglia che era sembrata mancare nelle ultime settimane e con una buona partita in fase difensiva potrebbero limitare la squadra avversaria per poi sfruttare gli spazi lasciati per far male in contropiede.