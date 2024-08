DIRETTA CESENA CARRARESE: PARTITA COMBATTUTA!

Comincia un’altra fantastica stagione del campionato degli italiani con la diretta di Cesena Carrarese, sfida che si giocherà oggi 18 agosto alle 20,30. I bianconeri tornano dopo sei anni in questo campionato dopo averlo concluso all’ultimo posto ne lontano 2018. Dopo il fallimento la squadra ha passato qualche anno di ricostruzione ma ora sembra di nuovo pronta per tornare nel calcio che conta. Nonostante un campionato di Serie C vinto con 80 reti segnate e 19 subite, si cambia in panchina passando da Toscano a Mignani.

La Carrarese invece viene anch’essa da una promozione strepitosa dopo il terzo posto in regular season e una cavalcata micidiale nei playoff, i toscani non giocavano una partita nella serie cadetta da ben 76 anni. Difficile dare una favorita, ma quello che sicuramente non mancherà è lo spettacolo.

DIRETTA CESENA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sono moltissime le occasioni per vedere in diretta Cesena Carrarese, iniziamo dalle modalità più classiche ossia quella di Sky, che tramite l’acquisto del pacchetto calcio renderà visibile per tutti gli utenti la Serie B. In alternativa, per gli utenti più Smart abbiamo sia Dazn che NowTv. La prima piattaforma renderà visibile la partita con un abbonamento classico, mentre NowTv lo farà con le stesse modalità di Sky.

CESENZA CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

Chi saranno i protagonisti di Cesena Carrarese? Scopriamolo attraverso le probabili formazioni del match: per i bianconeri non possiamo non citare Shpendi, che viene da venti gol in Serie C e nell’ambiente sono abbastanza convinti che possa fare gli stessi numeri anche in questo campionato. Vedremo se sarà così.

Passando invece ai toscani bisogna tenere d’occhio Finotto, non un giocatore che segna spesso, ma quando lo fa sono sempre gol importanti come quello messo a segno nella storica finale contro il Vicenza lo scorso giugno.

CESENZA CARRARESE, LE QUOTE

Le quote di Cesena Carrarese ce le offre questa volta la Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il suo opposto ovvero il segno 2 ha una quota pari a 2,6. Il segno X invece porterebbe una quota di 3 sull’importo scommesso.

