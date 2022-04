Diretta/ Cesena Carrarese streaming video tv: rilancio romagnolo (Serie C)

DIRETTA CESENA CARRARESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Carrarese, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Dopo la pesante sconfitta sul campo del Montevarchi il Siena prova a rilanciarsi, cercando di evitare di farsi soffiare il terzo posto nella volata con Entella e Pescara, rispettivamente a un punto e a due lunghezze di distanza dai romagnoli.

La Carrarese dopo l’ultimo successo interno contro la Lucchese divide l’ottavo posto con la Vis Pesaro a +2 sul Pontedera undicesimo e dovrà provare a difendere questo vantaggio per partecipare ai prossimi play off. All’andata pari per 1-1 tra Carrarese e Cesena, ultimo precedente in Romagna tra le due squadre risalente ormai a quasi vent’anni fa, vinse 2-0 il Cesena il 20 ottobre 2002.

DIRETTA CESENA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Cesena Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Ciofi, Pogliano, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Steffè; Pittarello, Pierini, Frieser; Bortolussi. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Berardocco, Figoli; Bramante; Doumbia, Petrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











