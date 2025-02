DIRETTA CESENA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

All’andata ci fu un colpaccio romagnolo in Toscana, ci avviciniamo alla diretta Cesena Empoli Primavera ricordando che cosa era successo in realtà appena un mese e mezzo fa, domenica 12 gennaio scorso in casa dell’Empoli, che però segnò solo il gol della bandiera con Salvatore Monaco al 90’ minuto, per fissare il risultato finale sul punteggio di 1-3 in favore del Cesena, che in precedenza aveva esultato con i due gol di Valentino Coveri, una doppietta inframezzata dalla rete segnata pure da Gianmarco Castorri.

Quella fu appena la seconda vittoria romagnola nelle ultime dieci sfide, con l’Empoli che è quindi ancora in vantaggio nel bilancio recente grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi. Fin qui ciò che abbiamo visto nell’arco degli ultimi 15 anni, dal 2010 in poi, ma adesso è il momento di pensare solamente alla stretta attualità grazie alla diretta Cesena Empoli Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA EMPOLI PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Cesena Empoli Primavera in tv sarà come sempre su Sportitalia, canale numero 60, con la diretta streaming video del match tramite il sito dell’emittente.

CESENA EMPOLI PRIMAVERA: PUNTI IN PALIO PER LA SALVEZZA

Quando si affrontano due squadre entrambe nelle ultime cinque posizioni della classifica, sono evidenti le esigenze comuni: così presentiamo la diretta Cesena Empoli Primavera, che ci attende dalle ore 16.00 di oggi pomeriggio, lunedì 24 febbraio 2025. Il Cesena è un paio di punti più avanti e potrebbe cercare di sfruttare il fattore campo per cercare un allungo dopo la rimonta solo sfiorata contro la Lazio, partita che non ha portato punti ma ha comunque dato buone indicazioni al Cesena, che però oggi deve muovere la classifica.

L’obiettivo nella diretta Cesena Empoli Primavera è lo stesso anche per gli ospiti dell’Empoli, che nel turno infrasettimanale hanno obiettivamente sprecato un’occasione non andando oltre il pareggio casalingo contro la Sampdoria. La situazione quindi resta critica per i toscani che, se il campionato finisse oggi, sarebbero costretti a disputare il playout per salvarsi. Un colpaccio oggi però ribalterebbe le posizioni, è evidente quanto sarà importante per romagnoli e toscani la diretta Cesena Empoli Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI CESENA EMPOLI PRIMAVERA

Manetti è squalificato, potrebbe esserci Abbondanza come terzino destro per Nicola Campedelli nelle probabili formazioni per la diretta Cesena Empoli Primavera. Il modulo dei romagnoli è il 4-3-1-2, ecco poi Zamagni, Valentini e Domeniconi che potrebbero completare la difesa a quattro davanti a Veliaj, mentre il trio di centrocampo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Castorri, l’altro Zamagni e Campedelli, con Giovannini invece sulla trequarti e il tandem d’attacco composto da Coveri e Tosku.

La risposta dell’Empoli Primavera di mister Andrea Filippeschi potrebbe invece prevedere un 3-5-2: Brayan e Popov potrebbero fare coppia in avanti, mentre Fălcușan, Rugani e Mannelli potrebbero essere i tre difensori davanti a Seghetti. Ecco poi El Biache a destra e Lauricella a sinistra come esterni a tutto campo e le due mezzali Bacci e Trdan ai fianchi del perno del centrocampo toscano, che dovrebbe essere il 2007 Chiucchiuini.