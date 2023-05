DIRETTA/ Cesena Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA CESENA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Cesena Empoli Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Cesena Primavera arriva da cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei giornate, più in generale la classifica è disastrosa per i giovani romagnoli, dal momento che ci parla di 10 punti totali, frutto di sole due vittorie, quattro pareggi e addirittura venticinque sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Cesena è ovviamente rovinosa (-46), a causa di 26 gol segnati a fronte dei ben 72 invece subiti.

L’Empoli Primavera è reduce invece da tre vittorie e altrettante sconfitte nelle ultime sei giornate, più in generale la classifica è comunque buona per i giovani toscani, che hanno 45 punti totali, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte fino a questo momento in campionato, mentre la differenza reti dell’Empoli è pari a +1, grazie ai 40 gol segnati a fronte dei 39 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Cesena Empoli Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Empoli Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Cesena Empoli Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

CESENA EMPOLI PRIMAVERA: OCCASIONE RIMONTA!

Cesena Empoli Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 16 maggio 2023, sarà il primo anticipo che quindi aprirà il programma della trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1, in turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Cesena Empoli Primavera sarà importante soprattutto per gli ospiti toscani, che arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Verona e con i loro 45 punti in classifica potrebbero ancora coltivare qualche speranza di qualificazione per i playoff scudetto, anche se rimontare per raggiungere il sesto posto non sarà facile per chi attualmente è nono.

L’occasione per tentare questa rimonta appare comunque davvero ghiottissima almeno in questa giornata, dal momento che l’Empoli giocherà sul campo del Cesena Primavera, tristemente ultima e già retrocessa nella categoria cadetta per la prossima stagione. Nel turno precedente il fanalino di coda Cesena è caduto persino nel match fra retrocesse, vinto dall’Udinese penultima per 3-1. Oggi il pronostico dovrebbe essere tutto toscano, ma che cosa ci dirà la diretta di Cesena Empoli Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI CESENA EMPOLI PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cesena Empoli Primavera. I padroni di casa romagnoli allenati da Giovanni Ceccarelli dovrebbero proporre come modulo di riferimento il 4-3-1-2 con Vellaj in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Di Francesco, Lepri, Elefante e David; a centrocampo ecco invece Balde, Suliani e Francesconi, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Giovannini, a supporto dei due attaccanti Gessaroli e Polli.

La risposta dell’Empoli Primavera di mister Antonio Buscè si potrebbe invece concretizzare nel modulo 4-3-3 con Stubljar in porta; davanti a lui i quattro difensori Boli, Indragoli, Dragoner e Angori; a centrocampo ecco il terzetto formato da Ignacchiti, Degli Innocenti e Kaczmarski; infine il tridente offensivo dell’Empoli potrebbe prevedere le ali Barsi e Renzi ai fianchi del centravanti Alessio.











