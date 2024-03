DIRETTA/ Cesena Entella video streaming tv: dominio romagnolo nei precedenti (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA CESENA ENTELLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cesena Entella evidenzia due formazioni che nelle ultime 5 partite hanno sempre dato spettacolo con quattro vittorie per i padroni di casa ed un pareggio. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata il 3 Aprile 2022, terminata con il risultato di 1-0 in favore dei bianconeri grazie alla rete nei primi minuti al secondo tempo firmata da calciatore del Palermo Ardizzone. Pareggio nella gara successiva con uno scialbo 0-0, salvo poi lasciare spazio al risultato di 4-0 maturato per il Cesena. Ad andare in gol due volte l’attuale calciatore dell’Empoli Stiven Shpendi, Brambilla e Silvestri.

Cesena che ha ottenuto il successo anche il 6 agosto 2023 nella sfida valevole per il sessantaquattresimo i di finale della Coppa Italia. Successo arrivato ai calci di rigore dopo le reti dei minuti regolamentari di Shpendi, fratello gemello di Stiven, e Ciofi. Per i liguri due volte Meazzi. Decisivo l’errore dal dischetto da parte di Thioune. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni ha visto trionfare il Cesena grazie alla rete nel primo tempo firmata dall’ex calciatore di Cittadella e Monopoli Daniele Donnarumma. (Marco Genduso)

DIRETTA CESENA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare questa diretta di Cesena Entella servirà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, essa infatti detiene i diritti per questo campionato e oltre al classico abbonamento servirà acquistare anche il pacchetto calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire la partita anche su NowTv facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

Siamo giunti ad un altro incredibile match di Serie C e questa volta sarà il turno della diretta di Cesena Entella, gara valida per la 29esima giornata di campionato e che partirà ufficialmente oggi 1 marzo 2024 alle ore 20,45. Sul rettangolo da gioco si scontrano il primo e il dodicesimo della classifica. I bianconeri, attualmente al primo posto, vantano una striscia di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali è stata ottenuta contro il Pineto con un punteggio di 2-0.

Dall’altra parte del campo, l’Entella si trova al dodicesimo posto e arriva alla sfida dopo una serie di tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Fermana con un risultato di 1-1. Una partita che sembra dunque già decisa, ma gli dei del calcio sanno sempre sorprendere gli audaci.

CESENA ENTELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci dalla diretta di Cesena Entella alle probabili formazioni con la quali le due squadre potrebbero scendere in campo, è difficile immaginare gli emiliani senza Corazza, una punta centrale tra le più prolifiche della Serie C. Con il suo mix di fisicità e tecnica, Corazza è fondamentale per la manovra della squadra.

Per gli ospiti, è probabile la conferma della coppia d’attacco composta da Giovannini e Embalo, un tandem versatile che offre varietà di soluzioni offensive e rende difficile la marcatura per la difesa avversaria. In più Giovannini sta trovando con regolarità la via del gol.

CESENA ENTELLA, LE QUOTE

Vediamo ora le quote per la diretta di Cesena Entella grazie al sito di Bwin: il segno 1 è molto favorito con una quota di 1,67. Il segno X invece è fissato a 2,5 mentre la vittoria ospite porterebbe 4 volte l’importo scommesso in partenza.











