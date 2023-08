DIRETTA/ Cesena Entella (risultato 2-0) video streaming tv: Ciofi raddoppia! (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

DIRETTA CESENA ENTELLA (2-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Cesena e Virtus Entella sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani riescono a passare in vantaggio intorno al 17′ grazie alla rete messa a segno da Shpendi. Il solito Bumbu coglie il palo al 42′ e ci pensa poi Ciofi a trovare il gol del raddoppio di testa sfruttando l’assist da calcio d’angolo di Adamo al 45′. Fino a questo momento il direttore di gara Gualtieri, proveniente dalla sezione di Asti, ha ammonito soltanto Parodi al 45′ tra i calciatori dell’Entella. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Cesena Juve Stabia U15 (risultato finale 1-0): titolo Nazionale ai romagnoli! (19 giugno 2023)

CESENA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Entella non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club romagnolo o di quello ligure, che comunque a fine partita forniranno comunque gli aggiornamenti su questa prima sfida ufficiale stagionale.

DIRETTA/ Cesena Vicenza U16 (risultato finale 1-0): finale ai romagnoli (16 giugno 2023)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Cesena e Virtus Entella è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Toscano a partire forte affacciandosi pericolosamente in avanti verso l’11’ con Bumbu, disinnescato in corner da De Lucia. Ecco le formazioni ufficiali:

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, Francesconi, Donnarumma; Bumbu; Shpendi, Giovannini. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Mercadante, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 24 Pierozzi, 25 David, 4 Chiarello, 8 Saber, 14 Berti, 18 Corazza, 77 Nannelli. Allenatore: Domenico Toscano. VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2) – De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli, Corbari, Petermann, Di Mario; Meazzi; Zamparo, Faggioli. In panchina: 1 Paroni, 99 Siaulys, 13 Zappella, 28 Reali, 35 Giammaresi, 79 Lancini, 17 Tascone, 20 Siatounis, 24 Lipani, 9 Disanto, 10 Clemenza, 29 Banfi, 36 Thiounè. Allenatore: Gennaro Volpe. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Cesena Lecco (risultato finale 3-6 dtr): i rigori premiano i blucelesti! (8 giugno 2023)

ROMAGNOLI FAVORITI!

Cesena Entella in diretta domenica 6 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena sarà una sfida valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia. I romagnoli hanno dato prova di grande impegno nella passata stagione, sfiorando la promozione in Serie B ma perdendo nella semifinale dei playoff contro il Lecco ai calci di rigore. Nonostante la delusione, la determinazione della squadra rimane ferma e anche quest’anno l’obiettivo principale è il salto di categoria. La conferma del tecnico Toscano rappresenta un punto di partenza positivo per raggiungere questo traguardo ambizioso.

Un discorso simile vale anche per i liguri, che nella scorsa stagione hanno dimostrato di essere una squadra di valore, classificandosi al secondo posto dietro la Reggiana. Tuttavia, sono usciti sconfitti ai quarti di finale dei playoff contro il Pescara. Quest’anno, la squadra ha ancora una volta l’obiettivo di puntare in alto e riprovarci con determinazione e grinta. Entrambe le squadre sono consapevoli delle sfide che dovranno affrontare nella prossima stagione, ma sono pronte a mettere in campo tutto il loro impegno e talento per raggiungere i risultati sperati.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Entella, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati, Veroli, Brighenti, Scognamiglio, Situm, Oliveri, Ghion, Pompetti, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Parodi, Bonini, Manzi, Tomaselli, Meazzi, Corbari, Di Mario, Pettermann, Faggioli, Zamparo.

CESENA ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA