Diretta Cesena Entella streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Serie B.

DIRETTA CESENA ENTELLA: LE DUE SQUADRE SI RITROVANO!

Siamo pronti alla diretta Cesena Entella, una delle partite che si giocano sabato 30 agosto (questa alle ore 21:00) e che sono valide per la seconda giornata di Serie B 2025-2026. Si ritrovano due squadre che si erano già incrociate al piano di sotto: nelle ultime due stagioni entrambe sono poi state promosse.

Il Cesena sta lavorando molto bene sul settore giovanile, e già nell’ultimo campionato cadetto ha fatto molto bene; a conferma di come la squadra romagnola possa ancora puntare ai playoff è arrivata la vittoria di Pescara, non scontata, e dunque il torneo si è aperto nel migliore dei modi per la compagine di Michele Mignani.

La Virtus Entella chiaramente deve innanzitutto pensare a salvarsi, pur se può valutare di fare qualcosa in più; intanto il pareggio casalingo contro la Juve Stabia è stato un risultato positivo considerando la competitività acclarata delle vespe.

Quindi tra poco ci siamo, andrà in scena la diretta Cesena Entella che seguiremo insieme in questo spazio, ma naturalmente possiamo addentrarci ancor più nei temi di questo interessante match dello stadio Manuzzi e intanto andiamo a studiare le potenziali scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE CESENA ENTELLA

Nessuna diretta Cesena Entella in tv, ma il match di Serie B potrà essere seguito in diretta streaming video per gli abbonati DAZN o sul nuovo canale LaB Channel.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA ENTELLA

Per la diretta Cesena Entella Mignani dovrebbe optare per lo stesso 3-5-2 visto all’Adriatico, dunque con Cristian Shpendi e Blesa a fare gli attaccanti ma Siren Diao che potrebbe essere un’opzione, in mezzo c’è Dimitri Bisoli a comandare con la collaborazione di Simone Bastoni e Berti per un reparto che può fare la differenza, coadiuvato dai due esterni che ancora una volta sarebbero Ciervo dalla destra e Frabotta che parte dalla corsia mancina. In porta abbiamo Jonathan Klinsmann, appena convocato dagli Usa e figlio d’arte; davanti a lui Ciofi con Mangraviti e Zaro a formare la difesa.

Modulo speculare per l’Entella di Andrea Chiappella, che lancia Colombi tra i pali e una linea arretrata con Marconi, Parodi e Tiritiello, la compagnia di Mezzoni e Di Mario che dalle corsie laterali si abbassano per formare una difesa a cinque in fase di non possesso. in mezzo al campo Nichetti e Karic sono certi del posto, mentre Franzoni resta comunque favorito su Dalla Vecchia; un’opzione alternativa potrebbe essere l’inserimento di Bariti a destra, poi davanti Guiu e Flavio Russo devono vincere nuovamente la concorrenza di Debenedetti e Fumagalli.

QUOTE E PRONOSTICO CESENA ENTELLA

L’agenzia Snai ha fornito le quote sulla diretta Cesena Entella fornendo un quadro in cui sono i romagnoli ad essere favoriti: infatti per questo bookmaker il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi garantirebbe una vincita corrispondente a 1,87 volte la giocata, con l’opzione del pareggio regolata dal segno X arriviamo a 3,20 volte la posta in palio e infine il segno 2 per il successo dell’Entella porta in dote una somma che equivale a 4,25 volte l’importo che avrete messo sul piatto.