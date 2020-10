Diretta Cesena Fano/ Streaming video tv: romagnoli per il rilancio netto (Serie C)

DIRETTA CESENA FANO: QUASI UN DERBY AL MANUZZI

Cesena Fano sarà diretta dal signor Giuseppe Emanuele, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 21 ottobre: presso lo stadio Manuzzi va in scena una partita valida per la sesta giornata nel girone B della Serie C 2020-2021. Un derby romagnolo tra due squadre che hanno ambizioni diverse, e che sono anche reduci da risultati opposti. Vittoria a Gubbio per il Cesena, che nell’ultimo fine settimana ha rialzato la testa e insegue la promozione per il ritorno in Serie B, pur sapendo di non fare ancora parte del lotto delle grandi favorite. L’Alma Juventus invece punta una salvezza senza troppi sobbalzi, già complessa di suo viste le ultime stagioni; in questo senso il risultato del weekend, una sconfitta interna contro l’Imolese, è stato totalmente negativo anche perché stiamo parlando di una diretta concorrente per l’obiettivo. Non ci resta allora che vedere quello che succederà nel corso della diretta di Cesena Fano; aspettandone il calcio d’inizio, proviamo a leggere insieme le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA CESENA FANO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Fano non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FANO

Nelle probabili formazioni di Cesena Fano notiamo che William Viali dovrà fare a meno dello squalificato Capellini; dunque Caturano è sempre più certo del posto da prima punta, con il supporto di Koffi e Capanni che possono entrare come titolari, per naturale turnover. Allo stesso modo in mezzo al campo rischia la maglia Steffé, con Alessandro Sala e Munari in agguato; possibili conferme per Petermann e Collocolò, in difesa Gonnelli e Ciofi si piazzano davanti a Satalino ma Luca Ricci ci prova, Longo e Favale saranno i due terzini. Nel Fano di Marco Alessandrini mancherà Zigrossi, oltre a Barbuti: Di Sabatino il centrale difensivo che giocherà al fianco di Luca Bruno, in porta Meli mentre sulle corsie laterali avremo Cargnelutti e uno tra De Vito e Monti. Centrocampo comandato da Amadio, ai suoi lati come mezzali possono esserci Marino e Scimia; nel reparto offensivo Carpani e Sebastiano Longo si giocano il posto da trequartista, con Baldini e Ferrara che invece dovrebbero viaggiare verso la conferma come attaccanti a meno che la scelta non ricada su Nepi, nel qual caso uno dei due dovrà accomodarsi inizialmente in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Cesena Fano. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,30 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA