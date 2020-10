Diretta/ Cesena Feralpisalò (Serie C) streaming video tv: pronostico incerto

DIRETTA CESENA FERALPISALO’: I ROMAGNOLI SI SONO SBLOCCATI?

Cesena Feralpisalò, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Manuzzi di Cesena. Romagnoli reduci nel turno infrasettimanale da un importante colpo esterno. Vittoria giovedì sera in casa del Perugia, un gol di Caturano e un’autorete di Murano hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato proprio da Murano e fatto fare bottino pieno ai bianconeri, alla prima vittoria stagionale dopo il pari di Verona contro la Virtus e la sconfitta interna contro la Triestina. Il turno infrasettimanale ha portato una scossa anche per la Feralpisalò, 2-1 all’Imolese dopo i ko subiti in Coppa Italia contro il Lecce e in campionato contro il Matelica. I Leoni del Garda avevano comunque esordito in maniera vittoriosa contro l’Arezzo e ora proveranno a rilanciarsi con una vittoria che potrebbe anche valere il primo posto, considerando che al momento in testa al girone c’è un terzetto a 7 punti composto da Sudtirol, Matelica e Carpi.

DIRETTA CESENA FERALPISALO’ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Cesena Feralpisalò, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FERALPISALO’

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Cesena e Feralpisalò. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico William Viali con un 4-3-3: Satalino, Longo, Ricci, Ciofi, Favale, Steffè, Petermann, Collocolo, Bortolussi, Caturano, Russini. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Pavanel affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: De Lucia; Mezzoni, Giani, Legati, Brogni; Scarsella, Carraro, Gavioli; Ceccarelli, De Cenco, D’Orazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Cesena Feralpisalò grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,65, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA