DIRETTA/ Cesena Fermana video streaming tv: la storia è equilibrata (Serie C, 3 febbraio 2024)

I testa a testa della diretta Cesena Fermana hanno vissuto fin qui in sostanziale equilibrio con quattro successi bianconeri, tre dei gialloblu e quattro pareggi per un totale di undici precedenti. Il più recente ha visto vincere nettamente i bianconeri per 4-0 con le reti di Corazza (doppietta), Shpendi e Chiarello. L’ultimo successo della Fermana è invece datato 2022 e fu un 2-0 firmato Pellizzari e Scorza.

Il segno X più vicino ai giorni nostri è di un anno fa quando le due squadre si divisero la posta in palio per 1-1. Questo testa a testa è andato in scena anche in Coppa Italia Serie C nel 2022, in occasione del primo turno vinto 3-1 dal Cesena. Più indietro nel tempo, le squadre si sono affrontate in Serie B vincendo una partita a testa nella stagione 1999/2000. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CESENA FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Cesena Fermana sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

LA PRESENTAZIONE

SI aspetta solamente che l’arbitro dia il fischio di inizio per questa entusiasmante diretta di Cesena Fermana che mette di fronte la prima della classe contro l’ultima, Davide contro Golia insomma. La partita è stata programmata per oggi 3 febbraio, alle ore 20:45. Questo match è valido per la 24esima giornata del girone B di Serie C, un posticipo dunque che ha tutta l’aria che sarà molto seguito. I padroni di casa, reduci da due vittorie convincenti contro Ancona e Pontedera, si trovano stabilmente in cima alla classifica a sei punti di distacco dalla seconda.

Passando ora alla Fermana invece, arriva da una vittoria contro la Recanatese per 3-1, certamente un bel risultato ma purtroppo non basta per farla rinsavire dall’ultimo tassello della classifica di questo anno. Sicuramente le sfide che mettono davanti la prima contro l’ultima sono sempre interessanti, soprattutto perché i bianconeri potrebbero avere una battuta di arresto credendo di avere già la vittoria in tasca, mentre gli ospiti daranno il tutto per tutto per fare il colpaccio.

CESENA FERMANA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostando le attenzioni non più sulla diretta di Cesena Fermana ma sulle loro probabili formazioni, ci accorgiamo di como questa partita riveli molti dubbi in fase tattica. I padroni di casa sembrano mantenere la loro solita struttura in mezzo al campo, schierando un 3-4-2-1 dove la chiave di questo modulo è rappresentata da Kargbo. Il trequartista in maglia dieci deve essere pronto a sfruttare gli spazi lasciati dall’unica punta di ruolo, oppure a rifinire le giocate con l’ultimo passaggio.

La Fermana può contare sulla sicurezza di Fort in difesa, elemento fondamentale per la squadra che nell’ultima uscita casalinga è anche andato in gol. Il modulo prescelto sarà il 4-3-3, che nell’ultima giornata ha dimostrato solidità senza però tarpare le ali all’attacco.

CESENA FERMANA, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Cesena Fermana sono davvero intriganti su Eurobet, infatti la vittoria dei bianconeri è data a 1,9 mentre il pareggio a 2,5. La vittoria della Fermana invece potrebbe rivelarsi un vero affare, poiché il sito la mette a 3,50.











