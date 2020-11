Diretta Cesena Fermana/ Streaming video tv: è già sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA CESENA FERMANA: SFIDA DELICATA

Cesena Fermana sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 novembre: partita delicata quella della nona giornata nel girone B della Serie C 2020-2021, perché stiamo parlando di due squadre che non sono ancora riuscite a decollare e hanno bisogno di punti per uscire dalla zona bassa della classifica. Entrambe hanno perso nell’ultimo turno, ma avevano anche a che fare con partite complesse: i romagnoli sono caduti sempre qui al Manuzzi contro il Padova, la capolista del girone che ha trovato ritmo e che, almeno in questo momento, sembra avere qualcosa in più delle altre. Anche la Fermana giocava in casa e ha lasciato i tre punti al Carpi, che è secondo in classifica: archiviati questi risultati negativi, adesso è arrivato il momento di fare il salto di qualità perché le ambizioni sarebbero quelle di giocare i playoff, ma le cose non stanno andando esattamente in questo modo. Tuffiamoci allora nell’atmosfera della diretta di Cesena Fermana, provando innanzitutto a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

CESENA FERMANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Cesena Fermana: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FERMANA

E’ un 4-3-3 quello di William Viali per Cesena Fermana: a difendere la porta Nardi, davanti a lui due centrali difensivi come Luca Ricci e Gonnelli con difesa che sarà completata dagli esterni Ciofi e Aurelio. A centrocampo la regia dovrebbe essere quella di Petermann; Ardizzone e Collocolo lo accompagnano in qualità di mezzali, poi avremo un tridente offensivo nel quale Koffi potrebbe tornare utile come esterno destro, Capanni a quel punto potrebbe scalare sull’altro versante mentre Bortolussi rimarrà il centravanti titolare. La Fermana di Mauro Antonioli è schierata con un 3-5-2 nel quale De Pascalis, Scrosta e Mordini proteggono il portiere Ginestra; in mezzo al campo c’è sempre Urbinati a distribuire il gioco, mentre Bigica potrebbe fare posto a Grbac che sarebbe la mezzala offensiva, con Iotti e Liguori sulle corsie laterali e Grossi a completare il reparto. Davanti, Neglia e Kingsley Boateng restano favoriti ma Cognigni e Raffini ci credono, e potrebbero mettere in crisi le certezze del loro allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cesena Fermana abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 4,00 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



