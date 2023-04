Diretta/ Cesena Fiorentina Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA CESENA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Cesena Fiorentina Primavera sta per cominciare: come già detto, i giovani romagnoli sono aritmeticamente retrocessi in Primavera 2 con un passo davvero pessimo. Appena 9 punti, un girone di ritorno nel quale ne hanno conquistati 4 con la vittoria sul campo del Frosinone che ha interrotto una striscia di 12 sconfitte esterne, dato tornato a peggiorare la scorsa settimana. I gol segnati dal Cesena sono 22, quelli subiti addirittura 64; in trasferta 45, e dunque ma tutto sommato non c’è poi molta differenza tra i due rendimenti da parte dei bianconeri.

La Fiorentina invece può ancora realizzare la doppietta, essendo in finale di Coppa Italia; giocherà contro la Roma il prossimo 26 aprile, intanto proverà a ottenere la terza vittoria consecutiva e la settima in un girone di ritorno nel quale la squadra viola ha raccolto 19 punti in 10 partite, cambiando decisamente passo rispetto a un avvio stagionale non brillantissimo. Notando poi che la squadra non perde in trasferta dal 15 febbraio, possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, finalmente qui è tutto pronto e la diretta di Cesena Fiorentina Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Fiorentina Primavera è disponibile sui canali di Sportitalia, ricordando che l’emittente si occupa integralmente del campionato Primavera 1 e mette a disposizione il numero 60 e il numero 61 del telecomando. Come sempre l’alternativa è fornita dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: in questo caso le strade per visionare la partita sono due, perché la prima riguarda il sito ufficiale (www.sportitalia.com) mentre la seconda è quella di attivare la relativa app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PARTITA SCONTATA?

Cesena Fiorentina Primavera è in diretta dal Centro Sportivo Romagna Centro, e si gioca alle ore 14:00 di venerdì 21 aprile: rappresenta uno degli anticipi nella 28^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Sulla carta una partita senza storia: il Cesena, dopo la sconfitta contro la Juventus, è aritmeticamente retrocesso con ben sette turni di anticipo sulla fine della regular season, dunque adesso può giocare soltanto per l’orgoglio ed eventualmente far maturare qualche giovane, quello che poi in realtà si dovrebbe sempre fare come obiettivo.

La Fiorentina invece, reduce dalla vittoria sul Bologna, si è presa la seconda posizione in classifica: resta allora la possibilità concreta di fare doppietta, perché la prossima settimana i viola giocheranno l’ennesima finale di Coppa Italia e chiaramente puntano anche lo scudetto. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Cesena Fiorentina Primavera; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FIORENTINA PRIMAVERA

Giovanni Ceccarelli ritrova Elefante nella diretta Cesena Fiorentina Primavera: dunque con lui la coppia centrale sarebbe completata da Ferretti, mentre in porta andrà Galassi e sugli esterni bassi agiranno Manetti e David. In mezzo al campo si candida Suliani che può andare ad affiancare Lilli; Carlini e Gessaroli i possibili esterni di una linea di trequarti che avrà in Giovannini il calciatore che agirà come centrale, partendo alle spalle di Polli che giocherà invece come centravanti dei romagnoli.

La Fiorentina di Alberto Aquilani gioca con il 3-5-2: Toci-Distefano ovviamente a formare la coppia offensiva (ma occhio a Fallou Sene), poi sulle corsie laterali potremmo vedere Davide Gentile a destra e magari Capasso sull’altro versante, con Amatucci, Harder e Berti a comporre il terzetto che si occuperà del settore nevralgico del campo. In difesa, a protezione del portiere che sarà come sempre Tommaso Martinelli, avremo una linea che sarà formata da Mirko Elia, Comuzzo e Krastev.

