DIRETTA CESENA FROSINONE, BIANCONERI IN CASA

Una partita fondamentale al Dino Manuzzi. La diretta Cesena Frosinone è in programma per questa domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 e vede due formazioni che hanno assolutamente bisogno di punti per la classifica. Il Cesena è a -1 dal Bari con una partita in meno e dunque potrebbe effettuare il sorpasso. I bianconeri però non vincono da quattro partite di fila ovvero i pareggi con Brescia, Spezia e Sudtirol più la sconfitta interna con la Juve Stabia.

Il Frosinone invece sta volando in queste ultime settimane, dato che non perde dal 2 febbraio. Dopodiché solo punti su punti, precisamente quattro pareggi e altrettante vittorie contro Mantova, Carrarese, Brescia e Sampdoria.

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA FROSINONE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Frosinone, il canale di riferimento sarà Sky Calcio dunque sarà necessario abbonarsi. La diretta streaming invece è offerta dall’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA FROSINONE

Il Cesena giocherà con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Klinsmann, protetto da Ciofi, Prestia e Mangraviti. A centrocampo ci saranno Adamo, Saric, S. Bastoni e Celia con Tavsan alle spalle di Antonucci e il compagno di reparto Shpendi.

Il Frosinone predilige invece il 4-3-3 con Cerofolini in porta, difeso dal quartetto Oyono, Monterisi, Bettella e Marchizza. Nella zona nevralgica del campo ecco Bohinen, Darboe e Vural mentre Ghedjemis, Di Stefano e Kvernadze davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA FROSINONE

A partire favorito è il Cesena a 2.20 con il pareggio a 3.10 e la vittoria del Frosinone a 3.50. Il segno Gol è offerto a 2.05, No Gol a 1.60.

