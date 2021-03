Diretta/ Cesena Gubbio (Serie C) streaming video tv: Romagnoli in crisi

DIRETTA CESENA GUBBIO: SARÀ LA SVOLTA PER I ROMAGNOLI?

Cesena Gubbio, in diretta mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per il recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Romagnoli in crisi e senza vittoria ormai da ben 8 impegni di campionato. L’ultima sconfitta interna subita dal Cesena contro il Legnago Salus ha avuto un po’ il sapore di una resa per i romagnoli, che ora si ritrovano tra il nono e il decimo posto nel girone B con un solo punto di vantaggio proprio sul Gubbio. Gli umbri hanno dunque una grande occasione in questo recupero, quella di piazzare il sorpasso e puntare davvero alla post season per la caccia all’ultimo posto per la Serie B in fine stagione, obiettivo assolutamente lusinghiero per una squadra teoricamente chiamata a lottare per la salvezza a inizio stagione. Perdere i play off avrebbe invece il sapore di un fallimento per il Cesena che a metà campionato si era insediato nel gruppo che attualmente guida la classifica, una serie positiva che si è ormai spenta da tempo con l’ultima vittoria bianconera ottenuta nell’impegno casalingo contro il Carpi del 22 febbraio scorso.

DIRETTA CESENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Gubbio sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA GUBBIO

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Gubbio presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi, Ricci, Gonnelli, Ciofi, Favale, Capellini, Petermann, Steffè; Borello, Russini, Bortolussi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Hamlili, Megelaitis, Oukhadda; Sainz Maza; Pellegrini, Gomez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cesena e Gubbio, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.

