Diretta/ Cesena Gubbio, streaming video tv: bianconeri sempre più primi (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA CESENA GUBBIO, OSPITI IMBATTUTI DA 4 PARTITE

La diretta Cesena Gubbio, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone B. I bianconeri hanno subito la loro seconda sconfitta stagionale in campionato in occasione del 3-2 della Carrarese. Questo ko è costato la striscia di otto vittorie consecutive.

Il Gubbio invece si è messa alle spalle la sconfitta con la stessa Carrarese mettendo a referto quattro risultati utili consecutivi: 0-0 con la Virtus Entella, 2-1 a Olbia, pari per 2-2 con la Juventus U23 e il recente 2-0 all’Arezzo. Il Cesena è lanciatissimo verso la promozione con 74 punti mentre il Gubbio è a 51 in piena lotta playoff.

CESENA GUBBIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cesena Gubbio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Cesena Gubbio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CESENA GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Gubbio vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Pisseri, difesa a tre composta da Silvestri, Prestia e Pieraccini. Adamo e David agiranno larghi con De Rose e Varone in mediana. Berti sarà invece il trequartista con Shpendi e Kargbo in avanti.

Il Gubbio risponde con un 4-3-1-2 formato da Greco tra i pali e il quartetto difensivo che vedrà Corsinelli, Tozzuolo, Pirrello e Dimarco titolari. Le due mezzali saranno Mercati e Bumbu con Casolari in mediana. Chierico agirà dietro a Udoh e Di Massimo.

CESENA GUBBIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Gubbio favorita la squadra di casa a 1.47. Secondo sisal, la X è a 3.80 mentre il 2 a 7.

L’Over 2.5 è dato a 2.20 con l’Under a 1.55. Chiudiamo con Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, a 2.45 mentre il No Gol a 1.48.











