Diretta/ Cesena Imolese (Serie C) streaming video tv: sfida rischiatutto

DIRETTA CESENA IMOLESE: OBIETTIVI OPPOSTI!

Cesena Imolese, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ un vero rischiatutto questo match per un’Imolese che ha subito in casa contro il Ravenna la terza sconfitta consecutiva. Un match spartiacque, visto che i romagnoli non vincevano proprio dal match d’andata contro l’Imolese, che ha rimesso in carreggiata proprio il Ravenna e l’Arezzo nella corsa ai play off.

La retrocessione diretta è tornata ad essere dunque un rischio concreto per la squadra allenata da Pasquale Catalano, che affronterà ora un Cesena che punta invece a chiudere il discorso qualificazione play off. L’ultima vittoria in casa della Sambenedettese ha dato praticamente la certezza matematica ai bianconeri della partecipazione alla post season, garantendo dunque un posto nei play off, ma il Cesena punta a mantenere almeno la settima posizione, strappata al momento al Matelica, con la Triestina sesta lontana a sua volta solo una lunghezza rispetto ai bianconeri.

DIRETTA CESENA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Imolese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA IMOLESE

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Imolese allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi, Longo, Ciofi, Ricci, Favale; Capellini, Di Gennaro, Collocolo; Bortolussi, Caturano, Russini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Catalano con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Siano; Angeli, Boccardi, Carini, Aurelio; Piovanello, Provenzano, Masala, Bentivegna; Polidori, Tommasini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Cesena Imolese, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.70 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



