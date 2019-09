Diretta Cesena Imolese/ Streaming video tv: bianconeri favoriti (Serie C)

Cesena Imolese, diretta dall’arbitro Emanuele Frascaro della sezione Aia di Firenze, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 29 settembre, quando è fissato il via a questo derby valido per la settima giornata del girone B di Serie C. Il Cesena va alla ricerca della seconda vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. Un match non impossibile quello che attende i ragazzi di mister Modesto, che di fronte avranno la cenerentola Imolese, ultima con due punti conquistati nelle prime sei partite di campionato e cerca invece la svolta per non mettersi in una posizione di classifica sempre più complicata. Il Cesena è reduce dal ko di misura sul campo dell’inarrestabile Padova nel turno infrasettimanale (1-0 il risultato finale), mentre sempre mercoledì sera l’Imolese ha ceduto di schianto davanti al proprio pubblico contro la Virtus Verona (3-1 per veneti).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Imolese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA IMOLESE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Cesena Imolese. Il tecnico del Cesena Francesco Modesto non rinuncerà al 3-4-3 nemmeno per la prossima sfida contro i cugini dell’Imolese. In porta capitan Agliardi. Difesa con Ciofi, Brignani e Sabato, mentre sugli esterni agiranno Franchini e il promettente Giraudo. In mezzo al campo spazio a Franco e Valencia. Nel tridente offensivo, Karlo Butic confermatissimo al centro dell’attacco, mentre sulle ali dovrebbero partire dal primo minuto Russini a sinistra e Borello a destra. Federico Coppitelli, ex tecnico di Roma e Torino Primavera, risponde con il 4-3-1-2. In avanti, al posto dello squalificato Stefano Padovan (espulso nell’ultima gara casalinga persa contro la Virtus Verona), dovrebbe esserci un’occasione per Latte Lath (ex Atalanta Primavera). Al suo fianco l’albanese Vuthaj, mentre sulla trequarti agirà Luca Belcastro. In mediana, invece, confermati Marcucci (che Coppitelli ha allenato a Roma nella selezione degli Allievi Nazionali), l’esperto Bolzoni e Tentoni. Difesa a quattro composta da Garattini, capitan Checchi, Carini e Valeau (da destra a sinistra). In porta Gian Maria Rossi.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo il bookmaker Eurobet, i favori del pronostico in Cesena Imolese sono sbilanciati in favore della formazione di casa, con il segno 1 (vittoria Cesena) quotato a 1.95, contro il 3.90 assegnato alla vittoria della squadra ospite (segno 2). L’Imolese paga naturalmente il fatto di non aver mai vinto neanche un incontro nelle prime sei giornate del torneo, mentre il Cesena è accreditato di due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare.



