Diretta/ Cesena Imolese streaming video tv: credenziali in aumento (Serie C)

DIRETTA CESENA IMOLESE: ARIA DI DERBY

Cesena Imolese, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Credenziali in aumento per le due squadre che si affrontano dopo due importanti vittoria esterne nell’ultima giornata di campionato: il Cesena ha espugnato, vincendo 1-2, il campo della Lucchese che aveva iniziato in maniera convincente la stagione. L’Imolese ha calato il tris sul campo della Viterbese, riscattando così la sconfitta all’esordio subita proprio contro la Lucchese.

Le due formazioni partono comunque con ambizioni diverse, per l’Imolese l’obiettivo è sempre la salvezza da ottenere il più presto possibile, il Cesena cerca invece un torneo più vicino possibile alle posizioni nobili della classifica. Lo scorso 18 aprile l’Imolese ha vinto 0-2 l’ultimo precedente a Cesena tra le due formazioni, passando al “Manuzzi” grazie a una doppietta di Polidori. Ultima vittoria interna dei romagnoli il 29 settembre 2019, Cesena capace di imporsi di misura grazie a una rete di Butic.

DIRETTA CESENA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Imolese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA IMOLESE

Le probabili formazioni di Cesena Imolese, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi, Candela, Mulè, Ciofi, Yabre; Zecca, Steffè, Ardizzone, Ilari; Caturano, Bortolussi. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rossi; Cerretti, Rinaldi, Angeli, Lia; A. Lombardi, Torrasi, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Matarese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

