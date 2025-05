Diretta Cesena Inter Primavera (risultato 0-1): secondo tempo

Al via il secondo tempo di Cesena-Inter. Nei nerazzurri subito un cambio con Cocchi per Motta. Vantaggio Inter dopo appena 2 minuti: Zanchetta trova da fuori il jolly con una conclusione con evidente deviazione di Ghinelli che beffa Veliaj. Inter in vantaggio a Cesena.

Tentativo di Berenbruch, ma anche questa volta il suo mancino termina alto sopra la traversa. Ci sta provando molto il numero 7 ma niente da fare. (Marco Gendsuo)

Diretta Cesena Inter Primavera (risultato 0-0): fine primo tempo

Ancora pericolosa l’Inter con il numero 7 Berenbruch. Il suo tiro finisce fuori. Spinaccé va vicino al vantaggio più che mai con l’attaccante che spreca nonostante l’ottima posizione e le poche marcature a suo seguito. Anche il Cesena si fa vedere in avanti, questa volta con Ghinelli.

Il romagnolo prende il pallone fuori l’aria di rigore e con un bel destro giro impegna ancora una volta Calligaris. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0, ritmi molto alti e partita divertente. (Marco Genduso)

Diretta Cesena Inter Primavera (risultato 0-0): primo tempo

Comincia la sfida tra Cesena e Inter primavera. Subito pericolosa l’Inter con Mosconi, il suo tiro trova però la deviazione del portiere in calcio d’angolo. Nerazzurri ancora vicini al vantaggio, questa volta con il duo Quieto-Berenbruch. Ancora una volta il portiere smanaccia con gli ospiti vicini al vantaggio. Re Cecconi si mette in proprio salto un avversario e prova un mancino da fuori bloccato d alla Veliaj.

C’è anche il Cesena in partita con Perini che si vede smorzare la rete alla luce di un miracolo di Calligaris. Il portiere dell’Inter salva tutto con un intervento prodigioso sul colpo di testa dell’attaccante romagnolo. (Marco Genduso)

Diretta Cesena Inter Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Con la diretta Cesena Inter Primavera stiamo per vivere una partita che non ha troppi precedenti, almeno in epoca recente: ci sono quelli relativi alle ultime due stagioni ma poi si torna al 2015-2016 come ultima stagione, l’Inter è nettamente in vantaggio nel bilancio con sei vittorie nelle ultime dieci, la più recente in Romagna è quella del febbraio 2016 (l’anno scorso su questo campo è finita 1-1) con Pedro Delgado assoluto mattatore, autore di una doppietta a favore di una Primavera nerazzurra che all’epoca era dominante ed era allenata da Stefano Vecchi, che ora sarebbe pronto ad assumere la guida della nuova Under 23.

Tra queste sfide però troviamo anche una vittoria del Cesena, maturata in casa nel gennaio 2013: sono passati 12 anni e mezzo ma vale la pena ricordarla, in gol erano andati Sasa Cicarevic, Antonio Gravina e, su rigore, Stefano Sensi che poi avrebbe vestito la maglia della prima squadra dell’Inter. Il gol della bandiera nerazzurra lo aveva invece realizzato Gianmarco Gabbianelli quando era troppo tardi per recuperare, adesso comunque possiamo andare a seguire insieme questa partita che chiude la stagione regolare ma non il torneo per gli ospiti, dunque accomodiamoci e stiamo a vedere cosa succederà nella diretta Cesena Inter Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Cesena Inter streaming video e tv, come vedere la partita

La visione della diretta Cesena Inter Primavera sarà possibile per tutti gli interessati visto che tutto il Campionato Primavera viene trasmesso in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, o in diretta streaming video sull’app, scaricabile su tutti i dispositivi mobili e smart Tv.

Cesena Inter, bianconeri senza più obiettivi

Alle 16.00 si terrà la diretta Cesena Inter Primavera che sarà la trentottesima e ultima partita della stagione prima dell’inizio dei playoff e delle final four scudetto, in questo momento i nerazzurri salterebbero la prima parte arrivando direttamente alle sfide scudetto ma per farlo dovranno riuscire a non perdere per non essere superati, la vittoria 1-0 contro la Sampdoria però da buone speranze sull’esito della gara.

I bianconeri invece hanno disputato una buona stagione dopo la promozione nella massima categoria e più volte sono stati in grado di mettere in difficoltà anche le squadre migliori della competizione ma non hanno ormai niente da chiedere al campionato.

Cesena Inter, probabili scelte dei tecnici

I due tecnici della diretta Cesena Inter Primavera metteranno in campo i migliori giocatori a loro disposizione per riuscire ad assicurarsi la vittoria o comunque avere più possibilità di riuscirci, Andrea Zanchetta quindi si affiderà a Calligaris in porta, 4 difensori Cocchi, Alexiou, Garonetti e Aidoo, 3 centrocampisti Venturini, Bovo e Quieto, e 3 attaccanti Mosconi, Lavelli e Pinotti.Allo stesso modo Nicola Campedelli riproporrà il 4-3-1-2 con gli uomini che hanno vinto 3-4 in casa del Genoa con Fontana, Abbondanza, Beidi, Zamagni e Domeniconi, Ronchetti, Campedelli e Tampieri, Ghinelli, Tosku e Wade.

Diretta Cesena Inter, quote e possibile risultato finale

Per chi dovesse essere interessato alle scommesse ecco le quote che Admiral Bet assegna al possibile esito finale della diretta Cesena Inter dopo i 90 minuti di gioco, ad essere favorita è la squadra nerazzurra la cui vittoria infatti verrà pagata 1.35, la vittoria dei bianconeri invece ha un valore decisamente maggiore, 7.00, che sottolinea la difficoltà che avranno nel portare a casa i 3, ultima possibilità è il pareggio fissato a 5.00 e ritenuto anch’esso improbabile. Con la vittoria l’Inter avrebbe la certezza del secondo posto e proprio per questo approcceranno alla sfida con questo obiettivo.