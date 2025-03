DIRETTA CESENA JUVE STABIA, SFIDA AL MANUZZI

Un solo punto a separare le due squadre in questo big match della 31esima giornata di campionato. La diretta Cesena Juve Stabia si giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 15:00 e saranno messi in palio punti d’oro per la zona playoff.

Il Cesena è in una striscia ancora aperta di sei risultati utili consecutivi ovvero i successi contro Reggiana, Cremonese e Salernitana più i pareggi nei match con Pisa, Brescia e Spezia. In sostanza, i bianconeri non perdono dal primo febbraio.

La Juve Stabia è tornata a macinare punti in occasione delle ultime due partite: il pareggio con il Mantova in trasferta e la vittoria tre le mura amiche contro il Modena. Precedentemente erano arrivati zero punti in due sfide contro Pisa e Cittadella.

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Juve Stabia avrete due possibilità ovvero o Sky oppure DAZN. Discorso analogo per la visione attraverso la diretta streaming con le applicazioni di Sky e DAZN, che potranno essere scaricate ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA JUVE STABIA

Il Cesena scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Klinsmann tra i pali, protetto da Ciofi, Prestia e Mangraviti. A centrocampo spazio al quartetto Adamo, Francesconi, Calò e Bastoni con Berti e Antonucci alle spalle di Sphendi.

Stessa identico assetto tattico anche per la Juve Stabia con 3-4-2-1. In porta Thiam, difeso da Ruggero, Peda e Bellich a chiudere il reparto. Gli esterni saranno Floriani Mussolini e Fortini con Buglio e Pierobon in mediana. Piscopo e Candellone supporteranno Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA JUVE STABIA

A partire con i favori del pronostico sono i padroni di casa del Cesena a 2.40 contro il 2 fisso della Juve Stabia a 3.20. Il segno X è a 2.88 mentre chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.

