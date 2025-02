DIRETTA CESENA JUVENTUS PRIMAMAGNANELLI CERCA RISCATTO

La venticinquesima giornata del campionato Primavera terminerà con la diretta Cesena Juventus Primavera in campo alle 11,00 del 16 febbraio 2025. L’incrocio sarà tra due squadre divise da dieci punti ma a caccia della vittoria per migliorare le rispettive classifiche.

Il Cesena di Campdelli è sedicesimo in classifica e cerca punti per allontanarsi dalla zona playout. Meglio la Juventus che è sesta in classifica e vuole vincere dopo lo 0 a 3 subito in casa contro il Milan.

DIRETTA CESENA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il campionato Primavera sarà visibile in chiaro ed in esclusiva su SportItalia che trasmetterà anche la diretta Cesena Juventus Primavera. Potrete anche seguire questa partita utilizzando la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento e le migliori azioni.

CESENA JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo anche quelle che sono le probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori. Il Cesena di Campedelli scenderà in campo con il solito 4-3-1-2 che non vedrà in campo lo squalificato Campedelli che verrà sostituito da Zamagni che completerà il centrocampo insieme a Castori e Tampieri. Sulla trequarti agirà Ghinelli mentre le due punte saranno Perini e Tosku.

Giocherà 4-3-3, invece, la Juventus di Magnanelli che andrà in campo con il tridente formato da Turco, Comellas e Finocchiaro. Mazur giocherà in mediana mentre Verde e Crous difenderanno la porta di Zelezny.

