Diretta/ Cesena Juventus Primavera, streaming video tv: testacoda

DIRETTA CESENA JUVENTUS PRIMAVERA: PADRONI DI CASA IN CRISI…

Cesena Juventus Primavera, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Alberto Rognoni di Cesena, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Il classico testacoda: di fronte la squadra che occupa l’ultimo posto della classifica e la compagine che si trova in vetta, sopra tutti.

Il Cesena ha raccolto 4 punti nelle prime nove giornate di campionato, frutto di una vittoria, un pareggio e sette sconfitte. I romagnoli sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima per 2-0 contro il Verona. La Juventus, invece, è in cima alla classifica con 20 punti insieme a Roma e Frosinone, frutto di sei vittorie, due pareggi e una sconfitta. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 6-0 contro il Cagliari.

CESENA JUVENTUS PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Cesena Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Cesena Juventus Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni della diretta Cesena Juventus Primavera. Partiamo dalla formazione romagnola, in campo con il consueto 3-5-2: Galassi, David, Elefante, Lepri, Pieraccini, Sette, Lilli, Suliani, Francesconi, Spatari, Ferrara. Passiamo adesso alla formazione allenata da Montero, in campo con il classicissimo 4-4-2: Daffara, Turco, Citi, Huisen, Rouhi, Doratiotto, Nonge Boende, Hasa, Mbangula, Anghele, Yildiz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Juventus Primavera vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Goldbet: la vittoria del Cesena è a 4,95, il pareggio è quotato 4,15, mentre il successo della Juventus è a 1,49. L’Over 2,5 è a 1,52, mentre l’Under 2,5 è a 2,20. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,56 e 2,15.

