Diretta Cesena Lazio Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di campionato.

DIRETTA CESENA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SIAMO NELLA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio fra Cesena e Lazio Primavera è sempre di 0 a 0. Nella prima parte del secondo tempo, iniziato apparentemente senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre impegnate in campo questo pomeriggio, i biancocelesti si affacciano in attacco al 47′ con un tiro di Munoz deviato da Casadei che salva poi pure sul cross di Ferrari al 53′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CESENA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Sportitalia a mandare in onda in tv la diretta Cesena Lazio Primavera, di conseguenza questa emittente fornirà anche la diretta streaming video tramite il suo sito ufficiale.

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine del primo tempo le formazioni di Cesena e Lazio Primavera sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. I giovani bianconeri insistono calciando alto con Domeniconi al 28′ e mandando la sfera di testa sul fondo con Wade al 40′. Nemmeno Carbone combina poi di meglio al 45’+2′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVVIO DI PARTITA

In Emilia-Romagna la partita fra Cesena e Lazio Primavera è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali della sfida i padroni di casa si propongono pericolosamente in zona offensiva verso il 18′ con Tosku che spara di poco largo. Le formazioni ufficiali: CESENA PRIMAVERA – Gianfanti; Domeniconi, Biguzzi, Ribello, Casadei, Carbone, Mattioli, Bertaccini, Galvagno, Tosku, Wade. Allenatore: Campedelli. LAZIO PRIMAVERA – Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli; Sulejmani, Canali; Cuzzarella. Allenatore: Punzi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Immergiamoci nella matematica dietro alla diretta di Cesena Lazio Primavera, in questo modo avremo a che fare con i trend che contraddistinguono le due squadre, sarà molto importante per capire chi tra queste due compagini riuscirà a portare a casa il risultato finale. Il Cesena arriva con una delle migliori difese del campionato: appena 0,8 gol attesi contro (xGA) e solo 4 tiri subiti in media da dentro l’area. La Lazio, però, è una squadra che cresce con il passare dei minuti: 55% dei gol segnati tra il 60’ e l’85’, il dato più alto del torneo.

Le azioni più pericolose biancocelesti nascono dalla corsia sinistra (41% dei tiri creati), con un gioco di combinazioni rapide che porta a 1,7 xG per partita. Il Cesena tende a costruire centralmente (61% delle manovre offensive partono da zona mediana), privilegiando il possesso corto (84% di passaggi completati entro 20 metri). In media, i romagnoli commettono 11 falli a gara, ma con appena 1,3 ammonizioni, a conferma di una difesa pulita e ben strutturata. Adesso via al commento live della diretta di Cesena Lazio Primavera, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

CESENA LAZIO PRIMAVERA: ROMAGNOLI D’ASSALTO!

Manca poco alla diretta Cesena Lazio Primavera, partita che infatti si gioca alle ore 15:00 di domenica 19 ottobre 2025 e può consegnare la quarta vittoria consecutiva ai romagnoli, che entrano nell’ottava giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 con il terzo posto in classifica e davvero ambizioni alte.

Torino, Napoli e Frosinone: queste le squadre infilate dal Cesena nelle ultime giornate, certamente il calendario ha dato una mano ma intanto una squadra che pensavamo dovesse lottare esclusivamente per la salvezza sta addirittura esplorando la possibilità del primato, questo a conferma di quanto la società stia lavorando bene sui giovani.

Adesso arriva la Lazio, che insegue ancora la zona playoff ma appare in ripresa: nelle ultime cinque giornate i giovani biancocelesti hanno vinto tre volte – tra cui il successo sull’Inter prima della sosta – raccogliendo un totale di 10 punti, e forse si stanno rilanciando in una stagione iniziata comunque non benissimo.

Vedremo se ci sarà qualche sorpresa nel corso della diretta Cesena Lazio Primavera, certamente una partita molto interessante che noi ora continuiamo ad analizzare anche con l’aiuto delle scelte di campo da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LAZIO PRIMAVERA

Non dovrebbe cambiare il suo 4-3-1-2 Nicola Campedelli, che quindi nella diretta Cesena Lazio Primavera manda in campo due attaccanti che sono Papa Wade e Rossetti con Tosku (il cannoniere della squadra) alle spalle a fungere da trequartista, per la zona offensiva occhio comunque a Galvagno. A centrocampo capitan Domeniconi funge da frangiflutti centrale con Berti e Bertaccini che gli girano intorno sulle mezzali, poi ecco Abbondanza e Mattioli che garantiscono la spinta sulle corsie e la coppia difensiva al centro con Kebbeh e Tommaso Casadei, a protezione del portiere Fontana.

Francesco Punzi opta per un 3-5-2, la Lazio Primavera ha Bosi in porta con Ciucci, Bordon e Bordoni schierati davanti a lui, a centrocampo scelte diverse sulle fasce con Lorenzo Ferrari più difensivo e Cuzzarella che invece in fase di spinta può andare ad affiancare i due attaccanti Serra e Sulejmani, a quel punto cambierebbe l’assetto tattico e potremmo vedere anche Gelli fare qualche passo avanti, cosa che lascerebbe i due mediani a fare reparto da soli. A proposito: Marinaj e Milillo sperano nella maglia, ma i favoriti sono sempre Santagostino Baldi e Cristo Muñoz.