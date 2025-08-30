Diretta Cesena Lecce Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita di oggi, sabato 30 agosto 2025

DIRETTA CESENA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Pochi precedenti ma tanti gol ci accompagnano verso la diretta Cesena Lecce Primavera. I numeri sono chiari: quattro partite, due vittorie per parte e sempre per la squadra di casa, quindi oggi dovrebbe essere favorito il Cesena, che vinse per 1-0 il promo confronto assoluto con i salentini lunedì 5 settembre 2022 e poi si impose per 3-1 anche nel precedente più recente in Romagna, giocato domenica 10 novembre 2024.

Il Lecce quindi dovrà cercare di sfatare il tabù delle trasferte, mentre in casa propria i giovani giallorossi vantano il clamoroso 6-1 di domenica 26 febbraio 2023 e il divertente 3-2 di domenica 19 gennaio scorso. In favore dei salentini c’è il computo delle reti segnate, che sono dieci per il Lecce Primavera e sette per il Cesena, ovviamente da questo punto di vista incide tantissimo la goleada di due anni e mezzo fa. Oggi però saranno i romagnoli a godere del fattore campo e abbiamo visto che questa potrebbe essere una variabile pesantissima per il verdetto finale della diretta Cesena Lecce Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA LECCE PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come per tutto il Campionato Primavera, il riferimento per la diretta Cesena Lecce Primavera potranno essere i canali di Sportitalia, compresi i relativi servizi per la diretta streaming video.

CACCIA ALLA PRIMA VITTORIA

La prima vittoria nel nuovo campionato è l’obiettivo che accomuna le due formazioni verso la diretta Cesena Lecce Primavera, che si giocherà alle ore 10.30 di questa mattina, sabato 30 agosto 2025, in casa dei romagnoli per la terza giornata del Campionato Primavera 1 che finora non ha dato grandi gioie alle due squadre.

Bisogna però fare in realtà una distinzione importante: il Cesena Primavera infatti si è fatto brillantemente onore con due pareggi, prima lo 0-0 casalingo nel derby contro il Bologna e poi soprattutto il divertente 3-3 strappato in casa dell’Inter campione d’Italia Primavera in carica, per cui al Cesena manca ancora la vittoria ma il bicchiere è certamente mezzo pieno.

Il discorso purtroppo è tristemente diverso per il Lecce Primavera, che finora ha raccolto due sconfitte e quindi è ancora fermo a zero punti in classifica. Per i salentini c’è stato prima il ko casalingo contro il Milan e poi la sconfitta sul campo del Bologna, adesso ecco un’altra trasferta in Emilia Romagna, possibilmente con un epilogo differente…

Potremmo allora dire che il Cesena dovrebbe avere qualcosa in più stamattina, anche grazie al fatto campo favorevole ai bianconeri romagnoli che puntano a consolidare il buon inizio del loro campionato contro una rivale che invece vuole dare la scossa al negativo inizio di torneo: chi otterrà il proprio obiettivo nella diretta Cesena Lecce Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LECCE PRIMAVERA

Nicola Campedelli potrebbe confermare i protagonisti del pareggio con l’Inter nelle probabili formazioni per la diretta Cesena Lecce Primavera, quindi modulo 4-3-1-2 per i romagnoli. In porta Gianfanti; davanti a lui, difesa a quattro composta da Abbondanza, Ribello, Casadei e Mattioli; nel trio del centrocampo del Cesena spazio a Brigidi, Bertaccini e Domeniconi; sulla trequarti Carbone e infine la coppia d’attacco con Tosku e Wade.

Il modulo 4-5-1 potrebbe invece essere la risposta del Lecce Primavera allenato da Simone Schipa. Rashidi, Pehlivanov, Pacia e Kozarac potrebbero essere i quattro difensori giallorossi davanti al portiere Penev; gli esterni Laerke a destra e Onyemachi a sinistra dovrebbero “circondare” Kovac, Milojevic e Nohr, che si candidano nel cuore del folto centrocampo del Lecce Primavera; resta una sola maglia in attacco, destinata al centravanti Kodor.