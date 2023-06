DIRETTA CESENA LECCO/ Video streaming tv: romagnoli dominanti nei precedenti (8 giugno 2023)

DIRETTA CESENA LECCO: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Cesena Lecco, possiamo ricordare che questa partita vanta una discreta tradizione, dal momento che sono quattordici i precedenti ufficiali. I numeri ci indicano una supremazia piuttosto netta da parte del Cesena, che con la vittoria per 1-2 di domenica sera a Lecco è salito a quota otto successi, oltre naturalmente ad avere acquisito un vantaggio molto prezioso per la qualificazione alla finale. Si contano poi quattro pareggi – e oggi un segno X andrebbe benissimo proprio al Cesena – e appena due vittorie per il Lecco, che però ha vinto quello che fino ad oggi è l’ultimo precedente in terra romagnola.

Video/ Lecco Cesena (1-2) gol e highlights: blitz di Toscano, vittoria esterna (4 giugno 2023)

Era la stagione 2018-2019, Cesena e Lecco militavano in Serie D e vinsero i rispettivi gironi conquistando la promozione in Serie C, ma nella cosiddetta Poule Scudetto furono i lombardi ad imporsi per 0-2 a Cesena venerdì 31 maggio 2019, un testo che se ripetuto oggi causerebbe un clamoroso ribaltone e porterebbe proprio il Lecco alla finale di questi lunghissimi e sempre affascinanti playoff della Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Lecco Cesena (risultato finale 1-2): Giudici accende una speranza

CESENA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Lecco sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, di conseguenza ecco che raddoppierà anche la possibilità di seguire la partita Cesena Lecco in diretta streaming video, che sarà infatti certamente garantita sulla piattaforma di Eleven, che è la casa di tutte le partite del campionato di Serie C, naturalmente playoff compresi.

CESENA LECCO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Lecco, in diretta naturalmente dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi della città romagnola con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 8 giugno 2023, si giocherà come partita di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C ripartendo dal successo dei romagnoli per 1-2 nella partita d’andata in Lombardia, che ovviamente indica nella formazione di mister Domenico Toscano i grandi favoriti per la diretta di Cesena Lecco, perché i romagnoli avranno due risultati su tre in casa propria e non sarebbe del tutto condannati nemmeno perdendo con un solo gol di scarto, perché in quel caso si andrebbe ai supplementari.

Video/ Cesena Vicenza (0-0) gol e highlights: pari a reti inviolate (31 maggio 2023)

Attenzione però al Lecco, che già nel turno precedente aveva firmato un’impresa andando a vincere per 1-3 in trasferta la partita di ritorno sul campo del Pordenone, dopo aver perso di misura in casa all’andata. Il Lecco non avrà più niente da perdere, ma naturalmente resta molto migliore la situazione del Cesena, che può farsi forte anche della sua solidità difensiva, avendo incassato finora un solo gol in tre partite giocate in questi playoff. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Cesena Lecco?

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LECCO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cesena Lecco. Domenico Toscano dovrebbe in linea di massima confermare il modulo 3-4-1-2 della vittoria di domenica sera, con il portiere Tozzo protetto dalla difesa a tre formata da Silvestri, Ciofi e Prestia; a centrocampo invece potrebbero giocare da destra a sinistra Adamo, Brambilla, De Rose e Mercadante, infine nel reparto offensivo potremmo confermare Bumbu come trequartista alle spalle dei due attaccanti Stiven e Cristian Shpendi.

Come punto di riferimento per il Lecco di mister Luciano Foschi proviamo invece ad indicare il modulo 3-5-2 che potrebbe vedere Celjak, Bianconi ed Enrici nella difesa a tre a protezione del portiere Melgrati; a centrocampo una folta linea a cinque per il Lecco, nella quale potrebbero agire Giudici, Ardizzone, Girelli, Zuccon e Lepore da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco del Lecco potrebbe essere formato da Buso e Pinzauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte per il pronostico sulla diretta di Cesena Lecco da parte dell’agenzia Bwin, che ritiene favoriti i padroni di casa romagnoli. Infatti il segno 1 per la vittoria del Cesena è quotato a 1,78, mentre per il pareggio (naturalmente segno X) si sale a quota 3,10 ed infine il segno 2 varrebbe 4,20 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella vittoria del Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA