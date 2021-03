DIRETTA/ Cesena Legnago Salus video streaming tv: la partita ha un solo precedente

DIRETTA CESENA LEGNAGO SALUS: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Cesena Legnago Salus andiamo a raccontare l’unico precedente che corrisponde alla gara d’andata. Si tratta dunque di un vero e proprio inedito al Dino Manuzzi dove vedremo fronteggiarsi le due squadre in questione. Lo scorso 5 dicembre il match terminò col risultato finale di 0-1. La gara in questione fu molto equilibrata e in bilico fino alla fine con gli ospiti che riuscirono a vincerla grazie a una rete di Capanni al minuto 93. La classifica sorride di certo più ai bianconeri che sono in decima posizione con 44 punti e addirittura 3 gare in meno di tante squadre che sono sopra. Con 3 vittorie la squadra romagnola si potrebbe trovare in quinta posizione. Dall’altro lato troviamo una squadra che sta soffrendo e che si trova in zona playout con 28 punti, 5 in meno della Vis Pesaro a oggi prima tra le salve.

DIRETTA CESENA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Legnago Salus non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

CESENA LEGNAGO SALUS: PUNTI CHE SCOTTANO

Cesena Legnago Salus, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Obiettivi in bilico per entrambe le formazioni: i romagnoli hanno raccolto solo 3 punti nelle ultime 5 partite disputate, scivolando a un solo punto di distanza dal confine della zona play off, con il serio rischio di non poter partecipare alla post season dopo che a metà campionato i bianconeri si erano proiettati addirittura verso la zona altissima della classifica.

Lotta strenuamente per la salvezza il Legnago Salus: quartultimi i veronesi che sono reduci da due pareggi consecutivi contro Imolese e Sambenedettese, con 24 gol realizzati hanno ancora il peggior attacco del girone B ma restano a -5 dalla salvezza diretta. Per il Legnago dunque è ancora possibile inseguire un risultato che, al primo campionato di terza serie a oltre settant’anni dall’ultima volta, sarebbe sicuramente eccezionale.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Legnago Salus presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Bortolussi, Russini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Colella con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Bulevardi, Giacobbe, Antonelli; Morselli, Rolfini, Luppi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cesena e Legnago Salus, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.60 volte la posta scommessa.



