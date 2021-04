Diretta/ Cesena Mantova (Serie C) streaming video tv: sprint play off

DIRETTA CESENA MANTOVA: PUNTI CHE PESANO!

Cesena Mantova, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sprint play off per due formazioni che sono reduci da una vittoria che ha rilanciato le speranze di entrambe le compagini. Battendo in casa il Gubbio nel recupero di mercoledì scorso il Cesena si è riportato a +3 dall’undicesimo posto, rilanciando una partecipazione alla post season che sembrava più che mai in dubbio soprattutto dopo la rovinosa sconfitta interna contro il Legnago Salus.

Diretta/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

Il Mantova espugnando il campo del Ravenna si è mantenuto al confine della zona play off, al decimo posto, sfruttando un attacco che è stato scoppiettante per quasi tutto il campionato, pagando però a livello difensivo con 45 gol già incassati, seconda peggiore tra le prime quattordici in classifica del girone B, meglio solo del Matelica “zemaniano” che rappresenta però un discorso a parte nell’economia del girone.

Diretta/ Pontedera Pro Sesto (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA CESENA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Mantova sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 255 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MANTOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Mantova presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Bortolussi, Caturano, Russini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emanuele Troise con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Tosi, Bianchi, Milillo, Zanandrea, Militari, Gerbaudo, Zibert, Silvestro, Zigoni, Guccione, Di Molfetta.

Diretta/ Grosseto Giana Erminio (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si comincia!

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cesena e Mantova, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA