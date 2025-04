DIRETTA CESENA MILAN PRIMAVERA, PADRONI DI CAS AIN FIDUCIA

Al netto di qualche mezzo passo falso, le due formazioni stanno vivendo un periodo di forma positivo. La diretta Cesena Milan Primavera si disputerà sabato 5 aprile 2025 alle ore 11:00 e ci si aspetta un match interessante.

I bianconeri erano entrati in un momento negativo tra inizio e metà febbraio con tre sconfitte di fila. Dopodiché il Cesena ha macinato punti con le vittorie con Empoli, Udinese e Monza più i pareggi contro Sampdoria e Fiorentina.

Il Milan invece è reduce da un ko, il secondo nelle ultime cinque, ovvero quello con la Sampdoria. In precedenza aveva pareggiato nel derby contro l’Inter e vinto sia con il Lecce per 1-0 che con la Roma in trasferta per 3-1.

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Milan Primavera potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Altrimenti in diretta streaming sul sito oppure l’applicazione di Sportitalia, visibile e scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA MILAN PRIMAVERA

Il Cesena Primavera scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Montalti, difeso da Manetti, Valentini, Abbondanza e Pitti. In mediana spazio a Ghinelli, Campedelli e Castori mentre Giovannini sarà il trequartista alle spalle di Tosku-Coveri.

Il Milan Primavera replica con il 4-3-3: Longoni in porta con Bakoune e Magni terzini più la coppia centrale Dutu-Paloschi. Le due mezzali saranno Comotto e Hodzic con Sala al centro e il trio d’attacco Liberali-Scotti-Perrucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA MILAN PRIMAVERA

A partire con i favori del pronostico è il Milan Primavera a 2.25 contro i 2.60 del Cesena mentre il pareggio si trova a 3.65. Gol a 1.47, molto più basso del No Gol a 2.35.

