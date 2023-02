Diretta/ Cesena Milan Primavera, video streaming tv: sfida cruciale

DIRETTA CESENA MILAN PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Cesena Milan Primavera, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio C. S. Romagna centro di Cesena, sarà una sfida in programma per la ventesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Ci si gioca tanto questa mattina tra due squadre che navigano nella zona bassa della classifica.

Diretta/ Cesena Napoli Primavera (risultato finale 0-2): decidono i gol di Spavone!

Il Cesena è ultimo in graduatoria con 5 punti, raccolti grazie a una vittorie, due pareggi e sedici sconfitte. Romagnoli reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 0-2 contro il Napoli. Il Milan, invece, occupa il terzultimo posto con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e undici sconfitte. Dopo tre ko di fila, i rossoneri nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Sampdoria.

Diretta/ Imolese Cesena (risultato finale 2-4): Shpendi e Bumbu per il poker!

DIRETTA CESENA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Milan Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Zaccheroni ricoverato in rianimazione/ Come sta? Ultime notizie, incidente domestico

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MILAN PRIMAVERA

In attesa di conoscere gli undici ufficiali, è arrivato il momento di andare a disvelare le probabili formazioni della diretta Cesena Milan. Partiamo dalla compagine bianconera, schierata con il 4-3-3: Pollini, Di Francesco, Pieraccini, Lepri, David, Carlini, Suliani, Francesconi, Milli, Polli, Denes. Passiamo adesso al Diavolo, anche mister Abate sceglie il 4-3-3: Nava, Casali, Simic, Nsiala, Malaspina, Stalmach, Eletu, Zeroli, Cuenca, Mangiameli, Alesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA