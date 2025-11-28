Diretta Cesena Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Manuzzi per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CESENA MODENA, L’AGGANCIO IN CLASSIFICA E’ POSSIBILE!

E’ uno scontro da primo posto quello programmato con la diretta Cesena Modena di venerdì 28 novembre 2025. Presso lo Stadio Dino Manuzzi stanno per darsi battaglia due compagini che occupano da ormai diverse settimane le posizioni più alte della classifica della Serie B 2025/2026 una volta giunti alla quattordicesima giornata.

Entrambe le squadre hanno però rallentato la loro corsa alla promozione in Serie A a causa di un rendimento forse un po’ troppo altalenante. I bianconeri sono adesso quarti in graduatoria con ventitre punti e sono stati recentemente scavalcati dal Frosinone avendo perso nello scorso weekend per 1 a 0 in casa della capolista Monza.

Un successo quest’oggi potrebbe voler dire per gli uomini di mister Michele Mignani agganciare proprio i giocatori guidati in panchina dal tecnico Sottil. Alle loro spalle sia il Venezia che il Palermo tenteranno invece di scalzarli, magari approfittando di un risultato sfavorevole maturato in questo derby emiliano.

I Canarini sono infatti in seconda posizione con i loro ventisei punti e sono stati staccati di tre lunghezze dai brianzoli per colpa dei due pareggi consecutivi ottenuti con Frosinone e Sudtirol. I Geminiani non vogliono essere raggiunti dai rivali odierni e progettano piuttosto di mettere pressione ai biancorossi, in campo soltanto lunedì sera nel positicipo in trasferta contro la Juve Stabia.

DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA CESENA MODENA? INFO STREAMING, VIDEO E TV

Su LaB Channel, disponibile su Amazon Prime Video, si potrà vedere la diretta Cesena Modena. La stessa modalità di fruizione di questo evento sportivo è garantita pure da un’altra piattaforma, ovvero DAZN. La partita non sarà infatti trasmessa in televisione ma soltanto in streaming, anche su smart tv.

CESENA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Modena: il Cavalluccio vuole tornare al successo ripartendo dal solito 3-5-2 con Klinsmann in porta, Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi e Frabotta sulla linea centrale a cinque, Blesa e Shpendi in attacco. Il tecnico Sottil non vorrà essere da meno e schiererà i suoi giocatori impiegando pure lui il modulo 3-5-2 con Chichizola fra i pali schermato da Tonoli, Adorni e Nieling, Zampano, Santoro, Pyyhtia, Sersanti e Zanimacchia a centrocampo, Pedro Mendes e Defrel come coppia d’attacco.

CESENA MODENA, LE QUOTE

Eccoci ora con le quote di Snai concernenti l’esito finale della diretta Cesena Modena. Se teniamo presente i numeri indicati dall’agenzia di scommesse allora possiamo evidenziare come l’incontro possa essere parecchio tirato e che gli ospiti sono leggermente favoriti per i tre punti alla vigilia. Il successo dei Canarini è quotato a 2.65 mentre i padroni di casa hanno le stesse probabilità di uscire vincitori da questa sfida così come di chiuderla in parità, con l’x ed il segno 1 entrambi pagati a 2.85.