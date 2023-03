DIRETTA/ Cesena Montevarchi video streaming tv: romagnoli ok nei precedenti

DIRETTA CESENA MONTEVARCHI: TESTA A TESTA

Diretta Cesena Montevarchi che andrà in scena lo stadio Dino Manuzzi e che presenta la gara numero 4 tra queste due formazioni. Lo storico sorride al Cesena con due vittorie contro l’unico successo del Montevarchi nel corso della scorsa stagione. In tre sfide la media goal risulta essere molto alta: 11 goal racchiusi all’interno di 270 minuti. Ci si aspetta quindi, una partita da molti goal e con lo spettacolo assicurato. La prima sfida è avvenuta il 5 dicembre del 2021. Il Cesena vinse al Manuzzi con il risultato di 3-1: gol di Berti e doppietta di Bortolussi. Gara di ritorno che venne invece vinta, con i bianconeri strapazzati, con il risultato di 4-0 per il Montevarchi.

Il terzo ed ultimo scontro, invece, è stato vinto dal Cesena in casa del Montevarchi. La gara è terminata con il risultato di 0-3 con le reti di Udoh, Corazza e Calderoni. Ad oggi la classifica vede il Montevarchi all’ultimo posto con 20 punti, dall’altra il Cesena al terzo posto con 58. Una sfida dal sapore di testa-coda con il Cesena che evidenzia il secondo miglior attacco e la seconda migliore difesa del campionato di lega Pro girone B. (Marco Genduso)

CESENA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Cesena Montevarchi sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Cesena Montevarchi sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

RISULTATO GIÀ SCRITTO!

Cesena Montevarchi, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Dopo la sconfitta nel big match contro la Reggiana il Cesena ha accusato il colpo ed è scivolato al terzo posto in classifica nel girone B, subendo il sorpasso per mano dell’Entella dopo l’ultimo pareggio senza reti in casa del Fiorenzuola.

Il Montevarchi si trova invece sempre da solo in fondo alla classifica, a -1 dall’Imolese dopo l’ultimo pareggio in casa contro la Lucchese, match chiuso senza reti con i toscani che devono cercare essenzialmente di recuperare almeno le posizioni che valgono la partecipazione ai play out. All’andata rotondo successo del Cesena per 0-3 sul campo del Montevarchi, mentre il 9 aprile 2022 i toscani hanno travolto nell’ultimo precedente in casa i romagnoli col punteggio di 4-0.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Bianchi, De Rose, Mustacchio; Hraiech; Corazza, S. Shpendi. Risponderà il Montevarchi allenato da Marco Banchini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Giusti; Fiumanò, Tozzuolo, Gennari; Manè, Amatucci, Nador, Lischi; Kernezo, Giordani, Italeng.

CESENA MONTEVARCHI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Montevarchi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.80.











