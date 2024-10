DIRETTA CESENA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, la diretta Cesena Monza Primavera sta per cominciare e allora possiamo dire che per la squadra romagnola questo campionato Primavera sia iniziato decisamente in salita. Dopo otto giornate il Cesena ha vinto una sola partita, sul campo del Bologna; tuttavia possiamo anche “scorporare” i dati e dire che, dopo tre sconfitte iniziali, la squadra bianconera ha messo insieme 6 punti in cinque giornate e quindi ha migliorato il proprio rendimento, che resta in ogni caso deficitario soprattutto sul piano dei gol subiti, visto che il Cesena Primavera ne ha incassati 15 (ma, anche qui, nove nelle prime tre giornate) mentre quelli all’attivo sono 10 e dunque non pochi.

Diretta/ Verona Monza (risultato finale 0-3): la chiude Bianco! (21 ottobre 2024)

Il Monza invece, come già detto, arriva dall’incredibile 5-1 rifilato alla Roma: i brianzoli sono così tornati alla vittoria che mancava dalla prima giornata, in mezzo quattro pareggi e due sconfitte e di conseguenza abbiamo 10 punti in una classifica tutto sommato positiva, ricordando che il Monza ha segnato 14 gol incassandone 15, curiosamente i numeri difensivi sono gli stessi dell’avversaria di oggi. Adesso finalmente noi possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta Cesena Monza Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cesena Sampdoria (risultato finale 3-5): la chiude Akinsanmiro! (Serie B, 20 ottobre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TV CESENA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come ormai siamo abituati a raccontarvi, per vedere la diretta tv Cesenza Monza Primavera dovrete affidarvi a Sportitalia, canale 60 del digitale terreste. Per la diretta streaming discorso analogo con il sito web e applicazione di Sportitalia, visibili e scaricabili ovunque.

TANTE X

Le due squadre in questione hanno un numero di gol subiti molto alto. La diretta Cesena Monza Primavera, in programma venerdì 25 ottobre alle ore 15:00, vede infatti sfidarsi due formazioni che hanno incassato 15 gol a testa, peggio solo Verona (16), Sampdoria (18), Cremonese (19) e naturalmente Udinese con 31 reti subite.

DIRETTA/ Monza Roma Primavera (risultato finale 5-1): clamorosa vittoria brianzola! (20 ottobre 2024)

I bianconeri attualmente soffrono di “pareggite acuta”: ben tre 1-1 di fila contro Milan, Cagliari e Atalanta, utili per muovere la classifica contro avversari forti ma non per fare quel salto in avanti quasi obbligatorio visto il terzultimo posto.

Il Monza vive una situazione di classifica più serena avendo quattro punti in più del Cesena. Come i bianconeri, anche i brianzoli curiosamente arrivavano da tre 1-1 consecutivi, ma nell’ultimo turno c’è stato un convincente 5-1 alla Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA MONZA PRIMAVERA

Come scenderanno in campo e quali sono le probabili formazioni Cesena Monza Primavera? I bianconeri opteranno verosimilmente per un 4-3-1-2 con Montalti in porta. Difesa a quattro composta da Manetti, Valentini, Dolce e Pitti. Arpino e Ronchetti mezzali con Zamagni regista e Castori trequartista dietro a Coveri e Perini.

Il Monza è chiamato a rispondere e lo fa con un 3-5-2. Tra i pali, i guantoni andranno a Mazza difeso qualche metro più avanti dal terzetto Lupetti, Domanico e Crasta. Agiranno da esterni Martins e De Bonis con Capolupo, Berretta e Colombo. In avanti Zanaboni e Longhi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA MONZA PRIMAVERA

Adesso è il momento di dare un’occhiata e farci un’idea sulle quote per le scommesse Cesena Monza Primavera. La vittoria dei bianconeri è data a 2.25, più bassa rispetto al 2 fisso quotato 2.75. Infine la X è offerto a 3.55.

Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.48 e 2.35. Mentre l’Over 2.5, vale a dire tre reti nel match, è dato a 1.57 contro l’Under a 2.25.