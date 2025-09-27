Diretta Cesena Napoli Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata.

DIRETTA CESENA NAPOLI PRIMAVERA: ROMAGNOLI LANCIATI!

Presentiamo la diretta Cesena Napoli Primavera, appuntamento mattutino oggi, sabato 27 settembre, con calcio d’inizio alle ore 11:00 per la sesta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. È un Cesena che sta facendo bene, forse anche meglio delle aspettative: a oggi punti raccolto in classifica sono 8.

La squadra romagnola arriva dal 3-0 inflitto al Torino, seconda vittoria consecutiva in casa; è ancora imbattuta in questo campionato ed è anche riuscita a fermare l’Inter in trasferta (un pirotecnico 3-3) per ora dunque ci sarebbero tutti i presupposti per lottare per un posto nei playoff anche se bisognerà valutare nel lungo periodo.

Il Napoli fa da contraltare, e sì che la sua stagione era iniziata più che bene: vittoria contro il Cagliari, ma da quel giorno quattro sconfitte consecutive con striscia culminata, almeno per ora, nel ko interno contro la Cremonese a causa di un pessimo primo tempo.

I partenopei sono già in affanno, e almeno per la prima parte di stagione dovranno anche fare i conti con gli impegni di Youth League; intanto vedremo cosa succederà nella diretta Cesena Napoli Primavera, che possiamo andare a valutare anche parlando delle scelte che i due allenatori potrebbero operare in materia di formazioni per questa partita.

COME SEGUIRE LA DIRETTA CESENA NAPOLI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cesena Napoli Primavera verrà garantita in tv da Sportitalia, saremo quindi in chiaro e così anche per la diretta streaming video, fornita dal sito dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA NAPOLI PRIMAVERA

Possibili conferme per Nicola Campedelli nella diretta Cesena Napoli Primavera: nel suo 4-3-1-2 possono giocare dall’inizio gli undici che erano titolari nel 3-0 al Torino. Di conseguenza avremmo Ribello e Tommaso Casadei a protezione del portiere Fontana, con Abbondanza schierato da terzino destro e Ridolfi invece n mezzo; spazio poi a un centrocampo comandato da Domeniconi che avrebbe in Mattioli e Bertaccini le mezzali di riferimento, infine ecco Tosku a giostrare tra le linee fornendo supporto ai due attaccanti, che sarebbero ancora Galvagno e Rossetti.

Può invece cambiare Dario Rocco: i due marcatori di lunedì scorso sono entrati dalla panchina, Alessandro Olivieri e De Martino cercano un posto e potrebbero trovarlo a centrocampo sostituendo Lo Scalzo e Prisco, magari anche con un cambio di modulo o con Olivieri a giocare sulla trequarti al posto di Borriello. Davanti c’è Camelio che spera in una maglia e la può soffiare a Gorica, con Camelio che sarebbe confermato; in difesa Gambardella e Alfonso De Luca rischiano sulla pressione di Garofalo, Pugliese sarà il portiere con Caucci e D’Angelo a giocare come terzini.