Diretta/ Cesena Olbia streaming video tv: romagnoli nel limbo (Serie C)

DIRETTA CESENA OLBIA: SERVE UNA SVOLTA!

Cesena Olbia, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Romagnoli sempre più nel limbo dopo l’ultimo 0-0 interno contro la Viterbese, i bianconeri sono ormai distanti 11 lunghezze dalla coppia di testa composta da Reggiana e Modena e devono al momento pensare più a difendere la terza posizione, con l’Entella quarta distante 4 punti.

L’Olbia è ottava e protagonista finora di un cammino sicuramente lusinghiero, i sardi sono ripartiti nel 2022 con un’importante vittoria di misura in casa contro la Lucchese che ha ribadito le ambizioni di play off e soprattutto la volontà di condurre un campionato assolutamente tranquillo. Nel match d’andata il Cesena è passato di misura allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, 0-1 firmato da una rete di Caturano realizzata in extremis, al minuto numero 94.

DIRETTA CESENA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Olbia, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Favale, Ciofi, Gonnelli, Candela; Missiroli, Brambilla, Steffe; Pierini, Caturano; Bortolussi. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci; Pisano, Brignani, Boccia; Travaglini, Lella, La Rosa, Pinna; Biancu; Udoh, Ragatzu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

