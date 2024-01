Diretta/ Cesena Olbia (risultato 0-0) streaming video tv: Corazza ci prova! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA CESENA OLBIA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Cesena e Olbia. Prima occasione per la formazione padrona di casa con la volata sulla fascia mancino da parte di Daniele Donnarumma. L’esterno metto un pallone al centro di rigore mangio che fermo alla luce di un contrasto precedente. Prima conclusione della gara tentata da Saber Hreich, il suo tiro viene però respinto. Il Cesena è partito decisamente al meglio rispetto ai suoi avversari.

Cross dalla fascia da parte di Adamo è spezzata di testa di Corazza che non riesce ad indirizzare al meglio. Cesena nettamente il dominio in questi primi 10 minuti della partita. Olbia che si chiude con diversi uomini dietro la linea della palla. (Marco Genduso)

DIRETTA CESENA OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Cesena Olbia rappresenta quasi un testa-coda. Padroni di casa che risultano essere primi in classifica con 46 punti mentre sardi che si ritrovano nei bassifondi con 17 punti al diciannovesimo posto. Partiamo dalla formazione di casa che sta stupendo tutti con il miglior attacco del campionato. 44 reti con il duo formato da Shpendi e Corazza. Il gemello di Stiven, volato all’Empoli, quest’anno riuscito a totalizzare ben 10 reti mentre il suo compagno di attacco Corazza 6 gol.

Cesena che vola sulle ali dell’entusiasmo anche grazie alla difesa palermitana formata da Prestia e Silvestri. Cesena che non è soltanto il migliore attacco ma è anche la difesa meno battuta dell’intero campionato con 13 reti. Olbia che dopo grandi stagioni nei passati anni sta faticando ritrovandosi al penultimo posto. Le statistiche la indicano come il secondo attacco meno prolifico di tutto il campionato ma soprattutto come la difesa più battuta del girone. Le reti realizzate sono 12 mentre quelle subite 30. (Marco Genduso)

CESENA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Olbia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Olbia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA OLBIA: CAPOLISTA PER ALLUNGARE!

Cesena Olbia, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Cesena sta attualmente dominando la corsa per la promozione in Serie B, detenendo la prima posizione in classifica con 46 punti grazie a 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, subita proprio contro l’Olbia nella prima giornata di campionato. Nelle ultime 5 partite disputate, la squadra guidata da Domenico Toscano ha ottenuto solo vittorie, dimostrando di essere una forza inarrestabile. Tra i giocatori da tenere d’occhio spicca Cristian Shpendi, miglior marcatore con 10 reti.

In contrasto, la stagione dell’Olbia sembrava iniziare in modo promettente con la vittoria contro il Cesena. Tuttavia, le ambizioni della squadra sarda si sono affievolite progressivamente, e attualmente naviga al penultimo posto in classifica con 17 punti, reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima sul campo della Spal. È evidente che ottenere almeno un pareggio in casa del Cesena richiederà un vero e proprio sforzo eroico per l’Olbia.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Bologna, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri, Piacentini, Ciofi, Prestia; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Bumbu; Corazza, Shpendi. Risponderà l’Olbia allenata da Leandro Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rinaldi, Arboleda, Belloni, Fabbri, Montebugnoli; Cavuoti, La Rosa, Dessena; Biancu, Contini, Ragatzu.

CESENA OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.











